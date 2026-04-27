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蔡英文5/14東海大學開講 揭秘女性領導者心路歷程

中央社／ 台中27日電
前總統蔡英文（中）5月14日受邀到東海大學擔任一日客座教授。 聯合報系資料照片／記者許正宏攝影
前總統蔡英文（中）5月14日受邀到東海大學擔任一日客座教授。 聯合報系資料照片／記者許正宏攝影

前總統蔡英文5月14日受邀到東海大學擔任一日客座教授，以「政治，離我們很遠嗎」為講座主題，與學子分享8年執政實務觀察，揭秘女性國家領導者韌性治理的心路歷程。

東海大學政治系今天發布新聞稿表示，講座由東海大學政治系學會主辦，以「『政治，離我們很遠嗎？』－蔡英文與年輕世代的對話」為題，與青年學子進行深度交流。政治系學會會長賴俞靜表示，活動在5月14日下午邀請前總統蔡英文擔任一日客座教授，希望曾任教授的蔡英文能再次在大學殿堂傳遞知識並分享實務經驗。

政治系主任張峻豪說，演講將聚焦在蔡英文從具備法律與經貿背景的學者，轉身進入政壇並領導政黨的心路歷程；對於即將面臨職涯選擇與人生轉折的政治系學生，蔡英文分享在執政初期如何面對「從無到有」的治理挑戰，以及如何在排定施政優先順序巨大壓力下，調適心理韌性。

其次，關注蔡英文的「執政實務與挑戰」，內容直指國家治理核心，包含社會制度調整、能源發展及產業升級等重大改革，蔡英文將與學子討論，身為領導者如何面對社會多元分歧的聲音與利益衝突；透過分享，學生將理解政治並非課本上的理論敘述，而是如何在現實中透過「溝通、取捨，進而尋求社會最大公約數」。

張峻豪說，講座帶入蔡英文卸任後對國家發展最新觀察，探討台灣民主最珍貴的核心價值與未來挑戰；針對有志投入公部門或公共事務的年輕人，蔡英文將提供具體專業建議與期許，期望透過經驗傳承，激發年輕世代參與公共事務熱忱。

張峻豪表示，盼藉此跨世代對話，讓即將進入社會學子能從前輩實踐經驗中獲得啟發，進而對台灣民主與國際地位有更前瞻視野。

張峻豪提到，蔡英文畢業於台灣大學法律學系，擁有康乃爾大學法學院法學碩士、倫敦政經學院法學博士，曾在大學任教，歷任行政院陸委會主委、行政院副院長、民主進步黨主席；她以女性當上中華民國總統，她的智慧與韌性，絕對是學子值得學習的關鍵部分。

蔡英文 東海大學

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