最新THE亞洲大學排名出爐！台灣6校挺進百大 私校表現吸睛

泰晤士高等教育（THE）4月23日公布2026亞洲大學排名，台灣有六所大學進入前百，排名最高的是「最高學府」台灣大學，名次第26名，相較去年進步四名；其餘進入亞洲百大的台灣院校，除同為頂大的新竹清華大學、陽明交通大學等校之外，還有兩所私校。綜觀整體排名，中國院校占主導地位、日韓排名稍微下滑，THE另外指出馬來西亞高校有明顯進步。

THE公布亞洲大學排行榜，誰表現亮眼？

在2026 THE亞洲大學排行榜，台灣院校的表現方面，台大拿下亞洲第26名，名次全台最高，相較去（2025）年的第30名進步四名；細看評分項目，台大在產業方面（包括產業收入與專利）獲得滿分100分。其餘依序為：中國醫藥大學第70名、新竹清大第80名、陽明交大第81名、台灣科技大學第86名、台北醫學大學第97名。

除了台大之外，清大也比2025年的名次進步兩名，從第82名往前至第80名；不過其他四校名次略降，中醫大去年名次第66名、陽明交大第72名、台科大第74名、北醫大第94名。

至於這份亞洲榜單居冠的是中國的北京清華大學、第二則是北京大學、第三為新加坡國立大學；自2020年以來，此三校就以同樣的排序，年年占據排行榜前三甲。

THE官方指出，以整份排行榜而言，亞洲地區競爭加劇，但中國院校持續取得領先名次：北京清華大學已八連霸蟬連榜首，前十名中中國占五名、前50名裡中國進榜20校，數量上與2025年持平，顯示中國高等教育體系在發展快速的亞洲高校當中，依然地位穩固。

排行榜整體前十名內的學校排名變化不大，新加坡國立大學和新加坡南洋理工大學穩居第三、第四，日本東京大學排名從2025年的第五名，略升一名至並列第四；第六、第七、第八與去年名次相同，依序是香港大學、復旦大學和浙江大學，今年排名第九的上海交通大學和第十的香港中文大學則是互換了去年的名次位置。

圖／遠見

牛津大學教育系教授西蒙．馬金森（Simon Marginson）表示，中國院校在全球排名中持續上升，反映了中國政府對學術研究和大學的持續投資。

「無論排名如何組成，中國在全球和區域的所有排行榜名次都持續亮眼，尤其是在學術產出和引用數上表現突出。因為中國政府優先投資科學、技術和研究型大學，科研績效一向與政府資助密切相關。」馬金森表示。

日韓大學總排名表現略降、馬來西亞提升

日本、韓國的許多大學排名卻有所下降，THE的數據科學家凱薩琳．圖莎貝（ Catherine Tushabe）表示，這並非日韓院校表現變差，而是亞洲整體的區域競爭更加激烈，事實上這兩個國家的不少大學總得分都有小幅提高，但進步幅度低於全體中位數得分，也就是進步的分數少於其他國家的學校，以致於最後獲得的排名下降。

例如，雖然東京大學拿到從2015年以來最好名次，但同為日本國內頂尖的京都大學在去年排名13名，今年略退步到第16名；大阪大學從去年的27名，落到今年第30名。

韓國方面，第一學府首爾大學的名次持平為第15名、延世大學也持平第19名、高麗大學進步一名（從第27名到第26名），不過其他院校如大邱慶北科學技術院、慶北大學和蔚山大學在內的多所院校排名下降了至少六名，排名顯著提升的院校則相對較少。

香港大學榮譽教授白傑瑞（Gerard A. Postiglione）指出，日本和韓國整體的排名下滑，原因來自「中國龐大的大學體系不斷壯大，受益於海外歸國人才、基礎研究預算的增加，以及政府力圖成為世界高等教育的領先者。」

值得注意的是，馬來西亞的排名成績也持續提高，其頂尖的馬來西亞國油科技大學排名從去年的第43名上升到第35名，進入亞洲百大的院校從去年的三所，增加到今年有六所。

白傑瑞表示，馬來西亞的進步，來自馬國更有策略地設法提升自身在亞洲區域的地位，包括利用其龐大的人口基數，力圖成為中國在東盟跨境大學合作項目的最大合作伙伴。

塔斯馬尼亞大學亞洲研究教授詹姆斯．陳（James Chin）補充，馬來西亞的私立大學表現強勁，因為私校格外重視提高自身的全球排名地位，於是連帶將馬國整體排名表現提升。例如馬來西亞排名第一的國油大學，就是私校。

此外，由香港政府資助的香港八大院校，在2026年首次全部進入亞洲百大，除最頂尖的香港大學和香港中文大學持續位居全亞洲前十之外，香港教育大學和嶺南大學也首次進入前100名榜單。

THE採取18項績效指標來進行比較和排名，績效指標分為五個面向：教學（學習環境）；科研環境（數量、收入和聲譽）；科研品質（引用影響力、科研實力、科研卓越性和科研影響力）；國際視野（包括教職員和科研合作）；以及產業（收入和專利）。

（本文出自2026.04.24《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）