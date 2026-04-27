助高中生掌握AI時代先機 嘉大推美感科技課程納入玉石設計

首位在台灣出生的美國NASA太空人林琪兒（Dr. Kjell Lindgren）博士今天出席成功大學國際事務處主辦的「國際視野講座」，林琪兒現身說法，帶領現場聽眾進入一場超越地心引力的「外太空奇幻旅程」。他透過珍貴的視角影像，生動描述在太空站看見地球邊緣弧線的感動，以及無重力狀態下進行科學實驗與日常生活的挑戰。

2026-04-24 19:02