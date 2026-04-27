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助高中生掌握AI時代先機 嘉大推美感科技課程納入玉石設計

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
透過拋磨技術練習，學生學習掌握玉石表面處理技巧，體會工藝創作的專注與精準。圖／嘉義大學提供
透過拋磨技術練習，學生學習掌握玉石表面處理技巧，體會工藝創作的專注與精準。圖／嘉義大學提供

嘉義大學協助學子掌握AI時代競爭力，正式啟動「2026年大學先修課程」，今年整合「美感」與「科技」數位賦能模式，甚至納入國內大學先修計畫中少見的「玉石工藝與設計」，引導學生不只是操作工具，更能成為具備深度的資源整合者。嘉大教務處表示，大學先修課程核心目的在於協助高中生提早銜接大學課程，培養自主學習能力。

因應數位轉型浪潮，嘉大2026年規畫5門課程，除「基礎程式設計」、「計算機概論」及「先修大一英文」等必備素養外，更結合「美感」思維，推出「玉石工藝與設計」及「從設計史中學設計」兩門特色課程。透過傳統玉石工藝與現代美學的碰撞，讓學員在AI技術發展快速的當下，依然能保有獨特的文化底蘊與設計溫度。

這項計畫主要針對全國高中職學生及應屆畢業生，利用5月錄取後至正式開學前近4個月黃金期，提前進入大學節奏。嘉大今年特別針對「玉石工藝與設計」及「從設計史中學設計」推出免收學分費優惠，修課通過後可申請學分採認，讓準大學生能實現「提早選修、提早畢業、提早參與實習」的優勢路徑。

課程預計於5月中旬開放網路報名，形式包含實體、遠距及混成學習。各課程名額有限，相關課程清單與報名規定可至嘉義大學教務處「大學先修課程專區」查詢。

「玉石工藝與設計」課程帶領學生親手完成作品，從工藝實作中培養創意表達與設計能力。圖／嘉義大學提供
「玉石工藝與設計」課程帶領學生親手完成作品，從工藝實作中培養創意表達與設計能力。圖／嘉義大學提供

運用玉石與金屬編織技法製作飾品，展現課程兼具手作實務與美感創新的教學成果。圖／嘉義大學提供
運用玉石與金屬編織技法製作飾品，展現課程兼具手作實務與美感創新的教學成果。圖／嘉義大學提供

嘉義大學今年開設5門大學先修課程，涵蓋英語、科技與美感領域，邀請準大學生提前接軌大學學習。圖／嘉義大學提供
嘉義大學今年開設5門大學先修課程，涵蓋英語、科技與美感領域，邀請準大學生提前接軌大學學習。圖／嘉義大學提供

大學生 英文 嘉義大學

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