邱美虹獲頒美科教傑出研究貢獻獎 首位華人得主
台師大科教所名譽教授邱美虹深耕科教研究，並結合AI與微表情分析開創科教研究新方向，獲美國科學教學研究學會頒發2026年「傑出研究貢獻獎」，是全球首位獲此殊榮的華人學者。
台灣師範大學今天發布新聞稿指出，美國科學教學研究學會成立於1928年，是全球科教領域規模最大、歷史悠久的學術組織，致力透過研究改善科學教育的教學與學習，促進相關研究知識傳播，傑出研究貢獻獎是該學會的最高榮譽，表彰長期致力科教研究並具深遠學術與社會影響力的學者。
台師大表示，科學教育研究所名譽教授邱美虹是台師大化學系校友，赴美國哈佛大學攻讀碩、博士學位，返國後回到母校科學教育研究所任教，於2023年榮譽退休；此次獲獎不僅是個人學術生涯的重要肯定，也彰顯台師大在全球科教研究領域的卓越實力與國際聲望。
邱美虹也前往美國西雅圖領獎，她表示，自己在41年前從台灣赴美攻讀研究所，那是第一次出國；記得初到美國時，站在三明治櫃台前，完全不知道「BLT」（培根生菜番茄三明治的常見英文縮寫）是什麼意思，現在卻能站上國際頂尖學術殿堂領獎，證明台灣學者也能在世界舞台做出重要貢獻。
談到研究創新，邱美虹分享，受到影集「Lie toMe」（謊言終結者）啟發，她與研究夥伴周金城思考「為何不把類似概念應用在科學教育」，這份好奇心促使團隊開創臉部微表情辨識應用於學習歷程分析，觀察學生細微表情變化，即時理解概念轉變與學習狀態，後續發表一系列研究成果，成為科學教育與人工智慧跨域整合的重要案例。
她也勉勵年輕研究者，即使前方道路充滿不確定、即使覺得自己還未真正被接納，但要相信自己的潛能。她也特別向英語非母語的國際學者表示，語言不應限制一個人的想像力、創造力，以及對研究社群的貢獻，「如果我能從不確定中出發，最終找到自己的道路，你們也一定可以」。
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