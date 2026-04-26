清大70周年校慶！為迎AI浪潮「啟動器識卓越計畫」 校友捐資挺學弟妹

清華大學今舉辦115周年暨在台建校70周年校慶活動，面對AI浪潮衝擊，1986級校友發起「器識卓越計畫」，期盼透過計畫陪伴學弟妹在變動時代中建立定力，成為能回應社會需求的領導者。

校慶由「聲在清華」活動揭開序幕，發布音樂系重新編曲的紀念黑膠唱片，也為「紫光清華故事牆」揭牌，透過聲音與芳名錄典藏歷史記憶。午宴則席開70桌，邀集各屆校友齊聚，延續同窗情誼。

新竹市長高虹安出席校慶午宴致詞表示，清大與市府近年在教育、生態與文化藝術等各面向合作成果豐碩，並肯定清大長年來的人才培育，尤其是眾多傑出校友在園區與各產業深耕，對城市發展貢獻卓著。

清大校長高為元致詞表示，清大近年設立「傑出人才基金」與「新地平線基金」，並推動「清華十大亮點研究」，支持師生發揮潛能、整合資源回應社會需求；今年更啟動「清華未來基金」，匯聚政府、校友及民間力量，成為新創團隊的重要後盾。

呼應「未來由我」校慶主題，1986級校友捐資成立「器識卓越計畫」，支持學生參與國際競賽、志工服務及多元團隊活動，培養領導力與全球視野。計畫以「器識為先，文藝其從，立德立言，無問西東」為理念，結合獎學金與校友導師制度，促進經驗傳承，形塑跨世代支持。

1986級校友代表王秀鈞致詞說，面對半導體、網際網路至AI浪潮，科技雖降低知識門檻，卻無法取代團隊中培養的使命感與領導力，因此該級校友們捐資成立「器識卓越計畫」希望陪伴學弟妹在變動時代中建立定力，成為能回應社會需求的領導者。

活動中也頒發第27屆傑出校友獎，清大表示，本屆共選出8名傑出校友，肯定其在學術研究、產業創新、公共服務及文化創作等領域的卓越成就。

清大校長高為元（右）代表接受「器識卓越計畫」獎學金捐贈，儀式由1986級校友廖湘如（左）代表捐贈，校友王秀鈞（中）見證。圖／清大提供

新竹市長高虹安出席清華校慶午宴並致詞，代表市府祝賀清華大學生日快樂。圖／清大提供

清華大學發行「未來由我」紀念黑膠唱片。發布活動中，左起校長高為元、前校長陳文村、台聯大總校長陳力俊、前校長賀陳弘、校友總會榮譽理事長謝詠芬、蔡進步及理事長陳立白共聚一堂，見證這份珍貴的校園紀念。圖／清大提供

清華大學慶祝創校115周年暨在台建校70周年，校長高為元（中）與校友總會理事長陳立白及第27屆傑出校友共同切下校慶蛋糕。圖／清大提供