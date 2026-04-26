清華在台建校70周年 校友推器識計畫助迎AI挑戰
國立清華大學今天慶祝在台建校70週年，面對AI浪潮衝擊，1986級校友發起「器識卓越計畫」，期盼透過計畫陪伴學弟妹在變動時代中建立定力，成為能回應社會需求的領導者。
清大今天舉辦115週年暨在台建校70週年校慶活動，由「聲在清華」活動揭開序幕，發布音樂系重新編曲的紀念黑膠唱片，也為「紫光清華故事牆」揭牌，透過聲音與芳名錄典藏歷史記憶。午宴則席開70桌，邀集各屆校友齊聚，延續同窗情誼。
清大校長高為元致詞表示，清華近年設立「傑出人才基金」與「新地平線基金」，並推動「清華十大亮點研究」，支持師生發揮潛能、整合資源回應社會需求；今年更啟動「清華未來基金」，匯聚政府、校友及民間力量，成為新創團隊的重要後盾。
活動中也頒發第27屆傑出校友獎，校方表示，本屆共選出8名傑出校友，肯定其在學術研究、產業創新、公共服務及文化創作等領域的卓越成就。
1986級校友代表王秀鈞致詞說，面對半導體、網際網路至AI浪潮，科技雖降低知識門檻，卻無法取代團隊中培養的使命感與領導力，因此該級校友們捐資成立「器識卓越計畫」，支持學生參與國際競賽、志工服務及多元團隊活動，希望陪伴學弟妹在變動時代中建立定力，成為能回應社會需求的領導者。
新竹市長高虹安出席午宴致詞說，清華大學與市府近年在教育、生態與文化藝術等各面向合作成果豐碩，並肯定清華長年來的人才培育，尤其是眾多傑出校友在園區與各產業深耕，對城市發展貢獻卓著。
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