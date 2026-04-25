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THE 2026亞洲區大學排名 亞洲大學穩居非醫大私校第一

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
最新THE亞洲區大學排名曝光，台中霧峰的亞洲大學穩居全台非醫學類私立大學中第一。圖／亞大提供
最新THE亞洲區大學排名曝光，台中霧峰的亞洲大學穩居全台非醫學類私立大學中第一。圖／亞大提供

英國高等教育調查機構（Times Higher Education，ＴＨＥ）公布二○二六年亞洲區大學最新排名，共一四○五校進榜，台灣有四十九校入榜，亞洲大學穩居非醫學類私立大學第一，凸顯其研究質量與國際競爭力。

亞大創辦人蔡長海指出，亞大多年來穩定進入國際權威排名，已在全球學術社群建立清晰定位，「排名的價值在於長期累積的研究能量，亞大創校至今，始終以國際化與高品質研究為核心，成果已獲國際認可」。

亞大校長蔡進發說，亞大近年採取「重點學門突破」策略，在非醫學領域表現異軍突起，亞大在電腦科學、商業管理等學門逐步挺進國際前段班，成功蛻變為「策略型成長大學」。

蔡進發指出，根據史丹佛大學發布的全球前百分之二頂尖科學家名單，亞大有廿一名學者入選，領域涵蓋ＡＩ、智慧醫療與生醫工程。校方建構ＡＩ與量子、智慧半導體設計等六個國際水準研究中心，強化基礎研究與應用整合。

亞大擴大國際鏈結，與史丹佛、麻省理工（ＭＩＴ）、哈佛等世界一流水準大學建立合作關係，更與全球晶片巨頭超微（ＡＭＤ）、量子科技企業Rigetti、Anyon Systems攜手，推動前瞻技術研發。

蔡進發指出，亞大將深化ＡＩ與數位轉型，建立具前瞻性的研究門檻，強化跨域整合，提升學術實質影響力，擴大國際網絡，讓研究成果與人才培育全面接軌全球。

亞洲大學 AI 麻省理工學院 哈佛 超微

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