首位台灣出生NASA太空人林琪兒訪成大 講座爆滿互動熱烈
首位在台灣出生的美國NASA太空人林琪兒（Dr. Kjell Lindgren）博士今天出席成功大學國際事務處主辦的「國際視野講座」，林琪兒現身說法，帶領現場聽眾進入一場超越地心引力的「外太空奇幻旅程」。他透過珍貴的視角影像，生動描述在太空站看見地球邊緣弧線的感動，以及無重力狀態下進行科學實驗與日常生活的挑戰。
這場講座報名迅速額滿，展現出成大全校師生對這位傳奇英雄的高度期待，講座現場互動氣氛更是熱烈，師生提問踴躍，從太空醫學的應用、立方衛星的未來發展，到如何在極限環境中保持心理強韌等主題，林琪兒皆以溫暖且幽默的專業態度一一回應。
除了分享星際魅力，林琪兒也提前到達參訪成大兩大航太核心機構「夏漢民太空科技中心」與「立方衛星研發中心」。
夏漢民太空科技中心以「國家任務、國際合作、立方衛星」為重點發展目標。曾參與多項國家級太空計畫，包括探空火箭、福衛二號、福衛七號、福衛八號、福衛九號及獵風者衛星等，實戰經驗具領先地位。並積極串聯日、韓、蒙古、美、德、瑞典及波蘭等國專家學者，推動跨國研究合作，拓展台灣在國際太空領域的參與及影響力。
中心亦致力於立方衛星的發展及太空人才培育，透過整合成大航太、機械、資工、電機、物理、地球科學等系所，成立30人的學生團隊，投入自主研發立方衛星並發射，充分展現年輕世代於太空領域的創新活力及科研實力，是台灣太空人才培育的領頭羊。
立方衛星研發中心是成大近年新成立的校級中心，致力於整合立方衛星關鍵系統與技術，推動通訊、AI 與推進發展，建構應用平台與產業樞紐，積極促進人才培育與國際合作，團隊已成功於 2023 年及 2025 年發射 3 枚台灣衛星並持續執行任務，顯示成大在低軌衛星自主研發上的高度成熟。
校方表示，林琪兒博士此行不僅是一場國際交流，更是對成大太空科研團隊的高度肯定。透過博士的分享與對兩大中心的參訪，成大將持續扮演太空科技「國家隊」的先鋒，結合夏漢民太空中心與立方衛星研發中心的強大動能，讓成大的航太科研學術實力持續在全球星海中閃耀。
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