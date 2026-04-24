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首位台灣出生NASA太空人林琪兒訪成大 講座爆滿互動熱烈

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
首位在台灣出生的美國 NASA 太空人林琪兒（Dr. Kjell Lindgren）博士 今天到訪成功大學並發表演講。圖／成功大學提供
首位在台灣出生的美國 NASA 太空人林琪兒（Dr. Kjell Lindgren）博士 今天到訪成功大學並發表演講。圖／成功大學提供

首位在台灣出生的美國NASA太空人林琪兒（Dr. Kjell Lindgren）博士今天出席成功大學國際事務處主辦的「國際視野講座」，林琪兒現身說法，帶領現場聽眾進入一場超越地心引力的「外太空奇幻旅程」。他透過珍貴的視角影像，生動描述在太空站看見地球邊緣弧線的感動，以及無重力狀態下進行科學實驗與日常生活的挑戰。

這場講座報名迅速額滿，展現出成大全校師生對這位傳奇英雄的高度期待，講座現場互動氣氛更是熱烈，師生提問踴躍，從太空醫學的應用、立方衛星的未來發展，到如何在極限環境中保持心理強韌等主題，林琪兒皆以溫暖且幽默的專業態度一一回應。

除了分享星際魅力，林琪兒也提前到達參訪成大兩大航太核心機構「夏漢民太空科技中心」與「立方衛星研發中心」。

夏漢民太空科技中心以「國家任務、國際合作、立方衛星」為重點發展目標。曾參與多項國家級太空計畫，包括探空火箭、福衛二號、福衛七號、福衛八號、福衛九號及獵風者衛星等，實戰經驗具領先地位。並積極串聯日、韓、蒙古、美、德、瑞典及波蘭等國專家學者，推動跨國研究合作，拓展台灣在國際太空領域的參與及影響力。

中心亦致力於立方衛星的發展及太空人才培育，透過整合成大航太、機械、資工、電機、物理、地球科學等系所，成立30人的學生團隊，投入自主研發立方衛星並發射，充分展現年輕世代於太空領域的創新活力及科研實力，是台灣太空人才培育的領頭羊。

立方衛星研發中心是成大近年新成立的校級中心，致力於整合立方衛星關鍵系統與技術，推動通訊、AI 與推進發展，建構應用平台與產業樞紐，積極促進人才培育與國際合作，團隊已成功於 2023 年及 2025 年發射 3 枚台灣衛星並持續執行任務，顯示成大在低軌衛星自主研發上的高度成熟。

校方表示，林琪兒博士此行不僅是一場國際交流，更是對成大太空科研團隊的高度肯定。透過博士的分享與對兩大中心的參訪，成大將持續扮演太空科技「國家隊」的先鋒，結合夏漢民太空中心與立方衛星研發中心的強大動能，讓成大的航太科研學術實力持續在全球星海中閃耀。

林琪兒博士參訪夏漢民太空科技中心。圖／成功大學提供
林琪兒博士參訪夏漢民太空科技中心。圖／成功大學提供

林琪兒博士夫婦參訪成大立方衛星中心，聽取成大莊智清教授介紹並交流。圖／成功大學提供
林琪兒博士夫婦參訪成大立方衛星中心，聽取成大莊智清教授介紹並交流。圖／成功大學提供

美國 NASA 太空人林琪兒（Dr. Kjell Lindgren）博士 4 月24 日（五）到訪國立成功大學並發表演講，成大副校長李永春（右）代表接待。圖／成功大學提供
美國 NASA 太空人林琪兒（Dr. Kjell Lindgren）博士 4 月24 日（五）到訪國立成功大學並發表演講，成大副校長李永春（右）代表接待。圖／成功大學提供

林琪兒博士參訪夏漢民太空科技中心地面操控站。圖／成功大學提供
林琪兒博士參訪夏漢民太空科技中心地面操控站。圖／成功大學提供

首位在台灣出生的美國 NASA 太空人林琪兒（Dr. Kjell Lindgren）博士 今天到訪成功大學並發表演講。圖／成功大學提供
首位在台灣出生的美國 NASA 太空人林琪兒（Dr. Kjell Lindgren）博士 今天到訪成功大學並發表演講。圖／成功大學提供

首位在台灣出生的美國 NASA 太空人林琪兒（Dr. Kjell Lindgren）博士今天到訪成功大學並發表演講，與學生互動熱烈。圖／成功大學提供
首位在台灣出生的美國 NASA 太空人林琪兒（Dr. Kjell Lindgren）博士今天到訪成功大學並發表演講，與學生互動熱烈。圖／成功大學提供

林琪兒博士在國際太空站拍到的台灣照片親筆簽名。圖／成功大學提供
林琪兒博士在國際太空站拍到的台灣照片親筆簽名。圖／成功大學提供

林琪兒博士參訪成大立方衛星中心，與成大莊智清教授團隊合影。圖／成功大學提供
林琪兒博士參訪成大立方衛星中心，與成大莊智清教授團隊合影。圖／成功大學提供

美國 成大 林琪兒 NASA 太空人

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