東吳邀國土署官員演講 談城市規劃轉型「人本位」

東吳大學近期邀請內政部國土管理署都市基礎工程組副組長趙啟宏演講，分享從「車本位」到「人本位」的城市規劃變革，鼓勵學生思考高齡社會下，人如何再度被放為城市核心。

東吳大學今天發布新聞稿指出，通識教育中心近期邀請趙啟宏蒞校，分享有關於「以人為本」的交通哲學思維。

趙啟宏在演講中指出，過去數十年來，國內城市規劃多以交通效率為核心，形成「車本位」的空間結構，不僅壓縮行人與公共空間，也間接造成交通安全的隱患與環境品質的多重問題。

台灣面臨高齡社會，趙啟宏認為城市的本質在於服務人類的生活，因此「人本位」的思維轉型，才是打造永續且安全的核心關鍵。

趙啟宏說，近年許多以人為本的交通政策陸續推行，包括行人優先區、路口減速設計、無障礙環境優化等，都是提升行人安全與都市宜居性的措施。

東吳大學通識教育中心主任陳冠霖分享，把「人」放回城市中心，不單只是公共空間的配置與調整，更像是樹立一種全新價值觀，須從哲學、制度、實務3個層面深入剖析，並落實政策成效。

東吳大學期盼透過此次講座，向學生們傳達了城市不再只是為車輛服務，而是承載著生活與安全的永續場域。 人本交通更需藉由法規修訂、跨單位合作、公民參與方能共同促成。