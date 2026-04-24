THE 2026亞洲區大學最新排名揭曉 亞大穩居私校非醫大第一
英國高等教育調查機構（Times Higher Education, THE）公布2026年亞洲大學最新排名，共1405校進榜，台灣共49校入榜，其中亞大穩居非醫學類私立大學第一，凸顯其研究質量與國際競爭力。
亞大創辦人蔡長海指出，學校多年來穩定進入國際權威排名，代表已在全球學術社群建立清晰定位，他強調，「排名的價值在於長期累積的研究能量，亞大創校至今始終以國際化與高品質研究為核心，如今成果已獲國際認可。」
亞大校長蔡進發說，亞大近年採取「重點學門突破」策略，在非醫學領域表現異軍突起，亞大在電腦科學、商業管理等學門逐步挺進國際前段班，成功蛻變為「策略型成長大學」。
蔡進發指出，亞大能抗衡區域競爭壓力的關鍵，在於「前瞻布局」與「跨域整合」。根據史丹佛大學發布的全球前2%頂尖科學家名單，亞大共有21名學者入選，領域涵蓋AI、智慧醫療與生醫工程。校方目前更建構了AI與量子、智慧半導體設計等6個國際水準研究中心，強化基礎研究與應用的整合。
在國際鏈結方面，亞大不僅與史丹佛、麻省理工（MIT）、哈佛等世界一流水準大學建立合作關係，更與全球晶片巨頭AMD（超微）、量子科技企業Rigetti及Anyon Systems攜手，推動前瞻技術研發。
蔡進發指出，觀察今年THE排名走勢，亞洲高教正呈現三大結構性變化，參與校數長尾擴張、印度與東南亞大學崛起、評比指標轉向研究影響力與國際合作。亞大未來聚焦三大方向，一、深化AI與數位轉型，建立具前瞻性的研究門檻。二、強化跨域整合，提升學術實質影響力。三、擴大國際網絡，讓研究成果與人才培育全面接軌全球。
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