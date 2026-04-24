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成績非全部！他台大落榜後成功逆襲 喊話：每個人有自己的人生地圖

聯合新聞網／ 綜合報導
考試示意圖。圖／AI生成
考試示意圖。圖／AI生成

許多人為了學歷光環，刻苦讀書想擠進窄門，卻可能因一時失誤讓多年努力付諸流水，從此自怨自艾、覺得永遠無法翻身。

《聯合新聞網》曾報導，一名學生會考失利，整個人從自律熱情到自我放棄，難以調解成績失常的心情，家長和老師試圖開導都無果，但其實人生很長，某次考差不代表往後人生就一落千丈。

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一位網友在Dcard發文表示，自己高中時的成績其實可以考上台大，但考試時焦慮症發作，導致表現失常，最後就讀私立大學，卻還卡在執念裡，一直覺得自己格格不入。

後來原PO認知到每個人有自己的人生地圖，大學期間雖然自己沒有特別亮眼的表現，但是很認真的鑽研每一項自己有興趣的科目，出社會後成功創業，讓原PO深有感悟：「考得好，不代表人生贏了；考爛，也絕對不代表人生輸了」。

成績並不代表一個人的全部，原PO指出人生路很長，呼籲覺得考砸就人生完蛋的人，要相信自己、追求自己熱愛的事情。《聯合新聞網》曾報導，一名小學老師每天都會請全班寫出一位同學的優點並唸出來，每個人都會輪到，讓家長大讚很溫暖，鼓勵孩子不只可以看見他人優點，也能更知道自己的長處，不用學業成績分高下，讓每一個孩子都能看見自己的價值。

台大 創業 私立大學 會考 人生

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