成績非全部！他台大落榜後成功逆襲 喊話：每個人有自己的人生地圖

當醫界高層的小孩選擇「波波」路徑取得資格，這場關於教育公平與醫療品質的辯論便不再只是學制之爭。一邊是本土醫學系的嚴苛窄門，另一邊則是資源堆砌出的捷徑，兩者間的落差讓醫界內部倫理備受考驗。當龍頭醫院院長的小孩都具「西西」學歷，讓人不禁質疑，這場風波是會迎來轉機，還是更深層的信任危機。

2026-04-24 07:30