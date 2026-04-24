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創新創業計畫第一階段先發50萬元 大葉大學入選隊數創新高

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
大葉大學「機巧時運」團隊研發數位農民曆，獲50萬元創業基本開辦費。記者簡慧珍／攝影
大葉大學「機巧時運」團隊研發數位農民曆，獲50萬元創業基本開辦費。記者簡慧珍／攝影

教育部青年發展署「U-start創新創業計畫」第一階段補助名單揭曉，大葉大學半導體學士學位學程、資訊工程學系團隊，分別開發工程型抗菌敷料材料、智慧互動農民曆，獲得各50萬元創業基本開辦費，創下大葉參加這項計畫以來的最佳成績。

大葉半導體學士學位學程副主任歐信良，指導醫學工程學系大四生范文森、王晟睿，大三生戴裎洊、黃重凱組成「奈盾生醫材料」團隊，發現高齡化社會與慢性病人口增加，傷口照護醫療用品的需求快速成長，選定抗菌敷料作為研究題材。

范文森今表示，市售抗菌敷料多採用銀離子塗布或藥物浸泡，抗菌成分容易流失並產生細胞毒性風險、塗層剝離等問題，影響長期使用的安全性與穩定性，奈盾生醫材料團隊整合靜電紡絲奈米纖維、真空電漿表面活化與磁控濺鍍奈米鍍膜技術，開發新世代工程型抗菌敷料材料。

資訊工程學系助理教授陳縣綉指導大三生蕭聿程、黃品鈞、王柏安、楊振瑜和碩士生江廣正，組成以「讓科技更有溫度」為核心理念的「機巧時運」團隊觀察到傳統農民曆雖有生活智慧與節氣文化，對現代人卻內容艱澀又缺乏互動，逐漸被年輕世代忽視，因此採取虛實整合策略，線下設計結合台灣動植物意象的美學萬年曆，線上導入AI大型語言模型，使用者翻閱實體農民曆，也能透過互動對話獲得個人化的時運解析與情感交流。

「機巧時運」團員蕭聿程說，智慧互動農民曆」為全台首創，活化傳統文化的同時呼應ESG理念，符合聯合國永續發展目標SDGs，展現文化科技產品的市場潛力。

大葉創新育成中心每年鼓勵學生組隊參加U-start創新創業計畫，今年進入第一階段的隊數最多，創業成功團隊今年5月將輔導奈盾生醫材料、機巧時運兩隊創業，若能順利晉級第二階段，將可再獲35萬至100萬元創業獎助。

大葉大學「奈盾生醫材料」團隊研發工程型抗菌敷料材料，獲50萬元創業基本開辦費。記者簡慧珍／攝影
大葉大學「奈盾生醫材料」團隊研發工程型抗菌敷料材料，獲50萬元創業基本開辦費。記者簡慧珍／攝影

醫學 團隊 大葉大學

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