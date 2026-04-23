頂大推10年千萬至億級補助 教團憂：無好環境人才難長久耕耘

國內大專校院將於未來十年間迎來教授退休潮，為了補貼人力缺口，教育部日前已向行政院爭取60億特別預算，將協助大學用於留才、攬才。對此，各大學近期多結合教育部補助，各自推出千萬至億級的留才攬才方案，但教育團體則呼籲，教育部應改善整體高教體質，如提升整體薪資與研究環境，否則針對個人推出單筆獎金，沒有好的環境也難將人長久留用。

中央大學今天宣佈，將結合教育部人才永續發展方案補助，投入總額近10億元延攬國際優秀教師，其中「松濤學者」方案除原有的法定給與外，再發給10年額外獎勵金逾2000萬元。

中大校長蕭述三談到，希望向國外爭取人才並支撐長期研究，松濤學者預計每年提供2個名額，金額分批每年發放，但方案還是設有考核機制，以教授研究表現視為補助款發放依據，希望以此延攬海外頂尖人才，也有望提升本國籍海外學者回台任教的意願。方案最快下學期、115學年度就能實施。

另外，台大也新設立鴻鵠講座和椰林學者，鎖定40至55歲的潛力人才；台大表示，椰林學者一項，由學校主動遴選教學研究表現傑出的專任教師擔任，以每人每年不超過台幣1000萬元為原則，可用於獲獎人薪給獎勵金、建構團隊、執行計畫所需的經常門費用，最高可補助10年，以不超過20名為原則。

另外，台大也表示，鴻鵠講座則將徵詢各學院院長或學術單位主管後，主動遴選表現傑出者，獎助金每年以不超過台幣630萬為原則，最長獎助10年，以不超過20名為原則。

全教總大專、私校委員會主委楊逸飛則表示，發放獎金是台灣教育界的普遍思維，頂尖學者理所當然能拿到高額待遇，但想要留用好的人才，不能只有改善薪資。近年台灣的高教常被詬病，資源、設備等都集中在少數拔尖學者身上，但整體的資源環境沒有顯著改善，學校砸錢花高額獎金請人，但人來了，卻沒有好的環境能耕耘，就很難將人長久留用或只能炒短線。