快訊

愛情長跑…與吳慷仁聚少離多 邵雨薇被問「赴陸愛相隨」秒回3個字

板橋車站上方大樓傳全棟停電！金管會也遭殃 台電吐原因

聽新聞
0:00 / 0:00

頂大推10年千萬至億級補助 教團憂：無好環境人才難長久耕耘

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
各大學近期多結合教育部補助，各自推出千萬至億級的留才攬才方案，但教育團體呼籲，教育部應改善整體高教體質，否則沒有好的環境也難將人長久留用。聯合報系資料照
各大學近期多結合教育部補助，各自推出千萬至億級的留才攬才方案，但教育團體呼籲，教育部應改善整體高教體質，否則沒有好的環境也難將人長久留用。聯合報系資料照

國內大專校院將於未來十年間迎來教授退休潮，為了補貼人力缺口，教育部日前已向行政院爭取60億特別預算，將協助大學用於留才、攬才。對此，各大學近期多結合教育部補助，各自推出千萬至億級的留才攬才方案，但教育團體則呼籲，教育部應改善整體高教體質，如提升整體薪資與研究環境，否則針對個人推出單筆獎金，沒有好的環境也難將人長久留用。

中央大學今天宣佈，將結合教育部人才永續發展方案補助，投入總額近10億元延攬國際優秀教師，其中「松濤學者」方案除原有的法定給與外，再發給10年額外獎勵金逾2000萬元。

中大校長蕭述三談到，希望向國外爭取人才並支撐長期研究，松濤學者預計每年提供2個名額，金額分批每年發放，但方案還是設有考核機制，以教授研究表現視為補助款發放依據，希望以此延攬海外頂尖人才，也有望提升本國籍海外學者回台任教的意願。方案最快下學期、115學年度就能實施。

另外，台大也新設立鴻鵠講座和椰林學者，鎖定40至55歲的潛力人才；台大表示，椰林學者一項，由學校主動遴選教學研究表現傑出的專任教師擔任，以每人每年不超過台幣1000萬元為原則，可用於獲獎人薪給獎勵金、建構團隊、執行計畫所需的經常門費用，最高可補助10年，以不超過20名為原則。

另外，台大也表示，鴻鵠講座則將徵詢各學院院長或學術單位主管後，主動遴選表現傑出者，獎助金每年以不超過台幣630萬為原則，最長獎助10年，以不超過20名為原則。

全教總大專、私校委員會主委楊逸飛則表示，發放獎金是台灣教育界的普遍思維，頂尖學者理所當然能拿到高額待遇，但想要留用好的人才，不能只有改善薪資。近年台灣的高教常被詬病，資源、設備等都集中在少數拔尖學者身上，但整體的資源環境沒有顯著改善，學校砸錢花高額獎金請人，但人來了，卻沒有好的環境能耕耘，就很難將人長久留用或只能炒短線。

台大 行政院 教育部

延伸閱讀

南亞技術學院涉弊案…教師作證遭逼退 教團籲停止霸凌

相關新聞

頂大推10年千萬至億級補助 教團憂：無好環境人才難長久耕耘

國內大專校院將於未來十年間迎來教授退休潮，為了補貼人力缺口，教育部日前已向行政院爭取60億特別預算，將協助大學用於留才、攬才。對此，各大學近期多結合教育部補助，各自推出千萬至億級的留才攬才方案，但教育團體則呼籲，教育部應改善整體高教體質，如提升整體薪資與研究環境，否則針對個人推出單筆獎金，沒有好的環境也難將人長久留用。

搶人才預算無上限 中央大學推「松濤學者」教授10年獎勵金逾2千萬

國內大學即將迎來教授退休潮，國立中央大學本學期校務會議通過「人才永續發展計畫書」，將結合教育部人才永續發展方案補助，投入總額近10億元延攬國際優秀教師。「松濤學者」方案除原有的法定給與外，10年額外獎勵金逾2000萬元，要展現搶人才預算無上限的實力。

從谷底翻身！「最佳辯士」遭5校取消又拚回醫學系 再戰成大學生會長

曾因「最佳辯士」爭議引發關注的楊姓學霸，近期再度成為輿論焦點。他在2025年學測拿下74級分高分，卻於申請入學期間，因學習歷程檔案中的獲獎紀錄遭質疑不實，接連被陽明交大、北醫、中國醫等5所大學醫學系取消錄取及備取資格。然而，他並未因此一蹶不振，最終憑藉實力錄取成功大學醫學系，並在近期宣布參選學生會長，讓不少人大讚「心態很強」。

NASA台裔太空人訪中央大學 林琪兒勉學生：努力是為自己創造更多機會

美國國家航空暨太空總署（NASA）現役台灣裔太空人Kjell Lindgren （林琪兒）今日造訪中央大學秉文堂演講，與學術界及學生近距離交流，也是1985年以來，首度有現役美國太空人訪問台灣。林琪兒也勉勵學生，追求自身興趣與專長，且努力，是為自己創造更多機會。

串連三鶯線 新北共享汽車將開進台北大學校園

共享運具愈來愈盛行，新北市交通局與台北大學合作，將推動共享運具進入校園，利用校園內畸零地設置共享汽車車格，除提供師生多元交通選擇，制度化管理與保險制度可確保師生用車權益，此外三鶯線即將通車，也能補足民眾來到三峽，要前往更深秘境等通勤使用，預計6月就能上路。

春天臭氧超標威脅健康 陽明交大團隊研發抗濕氣分解催化劑

春秋兩季是台灣臭氧濃度最高的季節，長期暴露在臭氧中，恐增加呼吸道與心血管疾病的風險，然而多數分解臭氧的催化劑在潮濕環境下效果亦不佳。對此，國立陽明交通大學環境與職業衛生研究所教授余國賓，開發出全新的抗濕氣臭氧分解催化劑，特別適合用於潮濕氣候的台灣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。