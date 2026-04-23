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搶人才預算無上限 中央大學推「松濤學者」教授10年獎勵金逾2千萬
國內大學即將迎來教授退休潮，國立中央大學本學期校務會議通過「人才永續發展計畫書」，將結合教育部人才永續發展方案補助，投入總額近10億元延攬國際優秀教師。「松濤學者」方案除原有的法定給與外，10年額外獎勵金逾2000萬元，要展現搶人才預算無上限的實力。
因美國關稅政策衍生的國際人才板塊移動，加上國內大學面臨教授退休潮，教育部爭取特別預算60億元協助大學攬才、留才。中央大學表示，將教育部方案升級為校級戰略，預估未來10年將有逾250名教師屆齡退休，是挑戰也是轉機。
對此，中大說明將在永續發展、半導體與AI、太空科學、智慧醫療及量子科技等五大關鍵領域進行全球獵才，規劃松濤、卓越及菁英3種獎勵方案。
中大校長蕭述三表示，希望向國外爭取人才並支撐長期研究，營造一個讓人才發光的生態系，創造引領台灣未來10年國力版圖的領航者。中大「人才永續發展計畫書」經校務會議通過後，將續送教育部審查，期望透過這項攬才計畫，正式宣告中大向全球發出最強徵才令。
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