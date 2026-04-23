退休潮加國際競爭 中央大學投入10億延攬優秀教師

大學面臨嚴峻的國際競爭，加上台灣面臨教授退休潮。中央大學校務會議近期通過，將投入新台幣10億元，用於延攬國際優秀教師，其中「松濤學者」10年額外獎勵金超過2000萬元。

中央大學今天發布新聞稿指出，美國關稅政策衍生國際人才板塊移動，教育部因而爭取特別預算60億元，協助大學攬才與留才。中大也積極響應，更升級為校級戰略，在校務會議通過「人才永續發展計畫書」，將結合教育部人才永續發展方案之補助，投入總額近10億元經費。

另一個潛在危機是教授退休潮，中大預估未來10年將有超過250位教師屆齡退休。中央大學決定透過人才計畫，對接「桃竹苗大矽谷計畫」，在永續發展、半導體與AI、太空科學、智慧醫療及量子科技等5大關鍵領域全球獵才，規劃松濤、卓越及菁英3種獎勵方案，並建構學術支持系統。

中大校長蕭述三期望透過攬才計畫，正式向全球發出最強徵才令，並支撐人才的長期研究，營造一個讓人才發光的生態系，創造引領台灣未來10年國力版圖的領航者。

近年國內各大學紛紛提出方案，例如台灣大學每年投入約11億元留才、4億元攬才，並提供新進教師創始經費。清華大學也設立傑出人才發展基金，用以攬才留才。