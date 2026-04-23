從谷底翻身！「最佳辯士」遭5校取消又拚回醫學系 再戰成大學生會長

曾因「最佳辯士」爭議引發關注的楊姓學霸，近期再度成為輿論焦點。他在2025年學測拿下74級分高分，卻於申請入學期間，因學習歷程檔案中的獲獎紀錄遭質疑不實，接連被陽明交大、北醫、中國醫等5所大學醫學系取消錄取及備取資格。然而，他並未因此一蹶不振，最終憑藉實力錄取成功大學醫學系，並在近期宣布參選學生會長，讓不少人大讚「心態很強」。

進入大學後，楊生持續參與校內公共事務。成功大學第34屆學生會在IG公布115學年度候選人名單，他名列學生會長候選人之一，投票預計於5月6日至8日舉行。據了解，他過去曾在學生會權益部服務，此次提出涵蓋六大面向的改革政見，強調希望透過制度為學生爭取更多權益，並將過去經歷視為促使自己成長的重要歷程。

相關消息在Threads引發熱烈討論，不少網友肯定他從低谷翻身的表現，紛紛留言讚賞，「楊同學很棒啦心態很強，加油」、「心理素質很強」、「很棒啊！本來就不是用年齡來決定該做什麼事！」、「心理素質就非常強大，願意出來選學生會長應該也是願意付出」、「楊同學很棒！！無限祝福」。

回顧當時風波，楊生坦言確有疏失，若能重來會如實標示獎項名稱，以避免爭議。面對5校取消資格的打擊，加上畢業前夕的壓力，他一度認為「大概完蛋了」。結果在母親一句「再做一次會很難嗎？」的鼓勵下，他重新投入準備分科測驗，在短短35天內完成大量複習，最終成功考入成大醫學系，以行動回應外界質疑。