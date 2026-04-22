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NASA台裔太空人訪中央大學 林琪兒勉學生：努力是為自己創造更多機會

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
現役台灣裔太空人Kjell Lindgren （林琪兒）今日造訪中央大學，他勉勵學生，追求自身興趣與專長，而非單純迎合外界期待。圖／中大提供
現役台灣裔太空人Kjell Lindgren （林琪兒）今日造訪中央大學，他勉勵學生，追求自身興趣與專長，而非單純迎合外界期待。圖／中大提供

美國國家航空暨太空總署（NASA）現役台灣太空人Kjell Lindgren （林琪兒）今日造訪中央大學秉文堂演講，與學術界及學生近距離交流，也是1985年以來，首度有現役美國太空人訪問台灣。林琪兒也勉勵學生，追求自身興趣與專長，且努力，是為自己創造更多機會。

林琪兒1973年出生於台北，父親是當時駐守台灣的美國空軍，母親是台灣人。1995年從美國空軍官校取得生物學學士，並輔修中文，1996年獲得科羅拉多州立大學心血管生理學碩士、2002年再獲該校醫學博士學位。他分享，年輕時空軍生涯受挫，但多年後回望，卻有了全新體悟，認為那段經歷反而成為人生的轉機，也以經驗勉勵學生，努力不僅是為了實現目標，更是為自己創造機會，讓未來有更多可能。

談及太空任務，林琪兒強調，在火箭發射時並不感到緊張，原因是對團隊充分信任。無論是軌道上的實驗操作，或是日常補給與物資管理，每一個細節都需跨領域專業密切配合。自身的成就來自於背後支持的系統，包括地面團隊、師長、家人與隊友，合作精神貫穿整個太空人養成與任務執行過程。

林琪兒曾執行多次國際太空站（ISS）長期任務，他也於演講中分享人類太空探索的最新進展、太空科技應用及國際合作，亦勉勵年輕學子堅持興趣與夢想，勇敢投入太空探索領域。

在問答環節中，對於有志投入太空領域的青年，林琪兒也建議，應追隨自身興趣與專長，而非單純迎合外界期待，唯有在熱愛的領域中，才能長期投入並持續成長。

中央大學太空科學與工程學系主任張起維則表示，希望透過交流，能啟發青年學子對太空科學與工程領域的興趣，深化國內太空教育與國際視野。

太空科學與科技研究中心副主任許藝瓊指出，太空飛行任務需要更多生醫領域研究支撐。針對未來阿提米絲（Artemis）計畫，期望納入台灣團隊參與實驗設計與執行，並已獲正面回應。

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