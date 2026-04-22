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中山大學發表23項電網韌性研究 盼打造穩定供電系統

中央社／ 高雄22日電

響應世界地球日，國立中山大學今天舉辦「台電電網韌性與創新夥伴計畫」期中成果發表會，集結23項研究，展示台灣維持供電穩定的前瞻技術與具體解方，盼打造韌性電網

中山大學表示，在氣候變遷加劇、再生能源快速擴張與地緣政治風險升溫的多重壓力下，如何確保「穩定供電」成為台灣當前最關鍵的基礎建設議題。此次成果整合產官學研能量，針對技術落地與電網實務運作提出建議，強化研究與實際電力系統的連結，展現「研用合一」的推動成果。

此計畫是國科會前瞻技術產學合作計畫，計畫主持人中山大學電機系教授盧展南指出，此次發表會聚焦7大關鍵領域，包括電網脆弱性辨識、電源規劃、輸配電韌性強化、微電網運作、數位孿生系統、電網韌性投資成本效益分析，以及社會溝通與知識協作。

團隊表示，計畫導入人工智慧（AI）、多元資料融合與「數位孿生」等技術，建立電網的虛擬分身，即時模擬各種突發情境，協助預測風險並提前部署應對策略。

研究團隊表示，隨著太陽光電與離岸風電比例提高，電力供應出現間歇性，增加系統調度難度。

團隊針對「大量綠能跨域傳輸」與「高占比變流器微電網控制」提出解方，例如透過高壓直流輸電技術（VSC-HVDC），將遠端風電與太陽能穩定輸送回本島；同時開發「電網形成（GFM）變流器」，讓高比例綠電系統在擾動發生時維持穩定頻率與電壓。

計畫也強化「微電網」技術。微電網可在主電網受損時獨立運作，確保醫院、關鍵設施等重要場域持續供電，提升整體社會的抗災能力。搭配「分散式全黑啟動」技術，即使在全面停電的極端情境下，也能逐步恢復供電系統運作。

中山大學表示，此計畫最終目標是打造一套在天災或人為威脅下仍能穩定運作的電力系統，降低停電風險，並支撐國家經濟與綠能產業的長期發展。

再生能源 中山大學 韌性電網

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