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東海校友回娘家 張錫與新北校友大會暢談AI投資

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
東海大學新北市校友會日前舉辦年度大會，匯聚產官學界重量級校友與貴賓，展現東海人的強大凝聚力與深厚情誼。圖／東海大學提供
東海大學新北市校友會日前舉辦年度大會，匯聚產官學界重量級校友與貴賓，展現東海人的強大凝聚力與深厚情誼。圖／東海大學提供

東海大學新北市校友會日前舉辦年度大會，特邀財經名家張錫與校友分享投資趨勢與市場動向，以及如何面對通膨、戰爭等大環境變動。立委、中華職棒會長蔡其昌也錄製影片表達祝福，並呼籲校友積極回饋母校，期盼在學長姊的鼎力支持下，讓東海持續發光發熱。

新北市校友會日前召開第4屆第2次會員大會暨聯誼餐敘，匯聚產官學界重量級校友與貴賓。大會一大亮點是邀請東海大學客座教授、前國泰投信董事長張錫，以「投資趨勢與展望」為題發表專題演講。

張錫為東海大學工業工程學系第31屆校友，轉戰金融領域後，擁有數十年的市場洞察力與實戰經驗。他在演講中除提醒校友留意川普的政策動向、中東局勢之外，也點出AI發展所帶來的產業變革，以及背後仰賴的電力能源需求。

東海大學公共事務暨校友服務處長黃兆璽說，此次大會不僅強化校友間的連結，更進一步厚植對母校的認同感。

東海大學副校長劉正表示，東海近年的重大成果，像是設立30多個產學合作微學程，以及廣納上千名國際生和外籍教師，致力打造國際化校園。在永續發展方面，校內推動建置全世界第二大的「碳中和園區」，結合太陽能板、魚菜共生及碳捕捉技術，引領全校邁向淨零碳排目標。

立委 蔡其昌 東海大學

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