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串連三鶯線 新北共享汽車將開進台北大學校園

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
國立台北大學。本報資料照片、圖／台北大學提供
國立台北大學。本報資料照片、圖／台北大學提供

共享運具愈來愈盛行，新北市交通局與台北大學合作，將推動共享運具進入校園，利用校園內畸零地設置共享汽車車格，除提供師生多元交通選擇，制度化管理與保險制度可確保師生用車權益，此外三鶯線即將通車，也能補足民眾來到三峽，要前往更深秘境等通勤使用，預計6月就能上路。

新北市交通局長鍾鳴時在今天市政會議指出，在共享時代中，無論是共享機車還是汽車，都是以25歲到34歲年輕人使用率最高，目前新北已經核定5家共享運具業者，投入超過4000輛汽車與超過1萬輛機車，累計使用人次已超過1692萬人次。

鍾鳴時也說，新北市除在2020年頒布「新北市共享運具經營業管理自治條例」，也建立重大違規聯合通報機制，至今已累計停權1800人。

鍾鳴時說，因為制度化管理，共享運具成為年輕人安全移動的選擇之一，也促使推動與台北大學合作，將推動共享運具進到校園。

交通局簡任技正吳政諺指出，共享運具進校園除提供師生多元交通選擇，也能補足校園短中程及臨時性用車需求，並

提升校園對外交通便利性，此外標準化車輛管理、保險制度及使用規範，也能保障師生權益，並希望降低私人運具使用，減輕校園停車壓力。

吳政諺指出，也能與三鶯線LB07台北大學站串聯，作為軌道運輸延伸運具，補足前往三峽周邊交通較不便地區移動需求，強化點對點運輸彈性，有助提升區域運輸效率及交通串聯效益，最快6月就能夠上路。

台北大學 新北 三峽

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