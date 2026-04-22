春天臭氧超標威脅健康 陽明交大團隊研發抗濕氣分解催化劑

春秋兩季是台灣臭氧濃度最高的季節，長期暴露在臭氧中，恐增加呼吸道與心血管疾病的風險，然而多數分解臭氧的催化劑在潮濕環境下效果亦不佳。對此，國立陽明交通大學環境與職業衛生研究所教授余國賓，開發出全新的抗濕氣臭氧分解催化劑，特別適合用於潮濕氣候的台灣。

臭氧為廢棄在陽光照射下經化學反應形成的二次汙染物，春天因日照開始變長、紫外線漸漸變強，有利光化學反應生成臭氧，臭氧會隨著空氣流動進入室內；而如雷射印表機，也常是室內臭氧的隱形製造者。

過度暴露臭氧會造成呼吸道炎症與心血管疾病，世界衛生組織規定，八小時平均濃度不得超過100微克/立方公尺，但在辦公室與教室等室內，則經常超標。

陽明交大表示，催化反應被認為是最有效的臭氧分解技術，然而水氣往往是催化劑的天敵，容易附著在反應位點，讓催化效率大打折扣。

對此，余國賓團隊則取用2025年獲得諾貝爾化學獎肯定的金屬有機骨架（MOFs），MOFs因其超高比表面積、可調節尺寸孔洞、可控的結構以及豐富的吸附和脫附位點，在藥物輸送、氣體吸附、海水淡化和催化等諸多領域具有廣泛的應用前景，團隊將兩種不同金屬有機骨架像積木一樣組合起來的「MOF-on-MOF」，外層再包上一層碳外衣，這種材料結構讓電子能夠在材料中靈活移動，同時又能避免水氣搶占活性位置，達到催化劑抗濕氣的效果。

實驗結果顯示，此新型催化劑在一般室溫與50%濕度下，臭氧去除率可達99%，即使在濕度75%的環境中效率仍維持在92%。材料獨特之處在於表面的碳外衣，余國賓形容，「就像穿了防潑水外套，裡面不容易受潮。」這層碳外衣不僅能防止水氣干擾催化反應，還能提供導電性，促進氧分子活化，即使是在潮濕悶熱的台灣，催化劑仍能穩定分解臭氧。

余國賓表示，這項技術未來可應用在空氣清淨機、醫療院所、學校與公共運輸系統中，甚至整合進建築的空調過濾系統，轉化為實際應用。