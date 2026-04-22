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台師大霸凌案 撕開「服從即紀律」的遮羞布

聯合報數位版／ 聯合報數位版
面對人本基金會的質疑，台師大運動競技學系副教授翁士航表示，體操隊長期建立嚴格訓練制度，並無霸凌行為。記者林俊良／攝影
面對人本基金會的質疑，台師大運動競技學系副教授翁士航表示，體操隊長期建立嚴格訓練制度，並無霸凌行為。記者林俊良／攝影

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