台師大霸凌案 撕開「服從即紀律」的遮羞布

在學歷至上的社會氛圍下，頂大畢業似乎和「高薪工作」畫上了等號，不過真的要為了一份亮眼的薪資單，賠掉自己的身心安穩嗎？近日一位網友發文透露，就讀「頂大文組」的姊姊在初入職場時慘遭霸凌，導致身心受創

2026-04-21 18:40