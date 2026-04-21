國科會獎助大葉大學開發微藻抗老美妝 還能永續減碳

國科會專案計畫支持下，彰化縣大葉大學整合學界與產業資源，串聯台灣大學、中山醫學大學與產業界一起推動「台灣微藻高值化暨減碳應用」，不僅利用微藻開發美妝原料，還能減碳緩解全球暖化，更讓學生畢業就能在企業界上線，創造三贏。

大葉大學研發長吳建一也是藥用植物與食品保健系教授，是「台灣微藻高值化暨減碳應用，微藻胞內萃取物暨胞外囊泡的美妝原料自主開發計畫」總主持人，串聯三校專業能量，加上知名產業夥伴佐登妮絲、良冠國際、頂郁企業，將從基礎研究到產品開發的完整鏈結，培育學生成為跨域人才。

吳建一說，國內美妝產業年產值超過600億元，但高端功效性原料高度依賴進口，進口比例高達80%以上，且美妝原料同質性高，產品也難形成獨特競爭優勢，其實藻類胞外囊泡應用開發，若用於美妝產品，有極高的抗氧化、抗衰老活性成分，若能把學術界研究技轉給廠商開發上市，也能減少對歐美國外廠商的依賴，不僅能降低國內廠商成本，還能讓供應鏈減少受國際波動影響。

吳建一說，大葉大學深耕綠能研發，微藻具備美妝品、保健品、水質淨化的應用潛力，微藻富含高價值的生物活性物質，如藻膽蛋白、多糖和脂質，如來自大節螺旋體的藻藍蛋白、來自雨生紅球藻的蝦青素和來自裂殖壺菌屬的 DHA，以及小球藻粉末，均可用於開發功能性食品和美妝品原料。而藻細胞外囊泡(EVs) 是由多種細胞分泌的奈米級膜性囊泡，能夠轉運蛋白質、核酸、脂質和代謝物等生物活性分子，並在組織修復和再生中發揮重要作用。

微藻能藉由光合作用高效吸收二氧化碳，並產生氧氣，在全球碳循環中也扮演重要角色，微藻破壁後萃取物可以當美妝原料，而萃取後的渣可以餵蝦、當寵物飼料。以往被排掉的發酵液可以再做高階應用，開發成藻類美妝品。

最重要的是由業界提供給學生實作場域，在產學合作下，從養藻技術、機能驗證到產品開發，全面掌握產業鏈運作，不少廠商甚至已預約學生畢業後就能直接來上班，讓學界和企業人才無縫接軌。

大葉大學研發長吳建一（右)指導學生做實驗。圖／大葉大學提供

大葉大學獲國科會「技專校院與私立大學校院實務型研究專案計畫」補助，推動「台灣微藻高值化暨減碳應用」計畫。圖／大葉大學提供

大葉大學在佐登妮絲舉辦專題論壇與產學合作會議。圖／大葉大學提供