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諾貝爾獎得主齊聚清大 談AI時代的醫療與市場變局

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
清華大學舉辦「諾貝爾大師在清華」活動，2012年諾貝爾經濟學獎得主艾文．羅斯（Alvin E. Roth）（左）與同年化學獎得主布萊恩．克比爾卡（Brian K. Kobilka）同台對談。圖／清大提供
清華大學舉辦「諾貝爾大師在清華」活動，2012年諾貝爾經濟學獎得主艾文．羅斯（Alvin E. Roth）（左）與同年化學獎得主布萊恩．克比爾卡（Brian K. Kobilka）同台對談。圖／清大提供

AI正在改變藥物開發與醫療資源分配的方式，科學與制度能否同步跟上，是更大的考驗。國立清華大學邀請2012年諾貝爾經濟學獎得主艾文．羅斯（Alvin E. Roth）與同年化學獎得主布萊恩．克比爾卡（Brian K. Kobilka）來校，分別從市場設計與分子結構，回應這個時代關鍵的醫療挑戰。

清大指出，羅斯以「市場設計」理論聞名，並建立協助患者的「腎臟交換計畫」。針對台灣洗腎人口長年高居不下的情況，他在演講中建議，可透過制度優化、科學配對與跨國合作，擴大配對網絡，提升移植配對的可能性。

他也將經濟學喻為解決生命難題的「工程學」，介紹「長鏈捐贈（NEAD chains）」與「全球腎臟交換（GKE）」等概念，說明如何透過制度設計，幫助更多患者找到相容的捐贈者。

克比爾卡專長G蛋白偶聯受體（GPCR）研究，其成果為現代新藥開發奠定重要基礎，目前市面上約有三分之一的小分子藥物以GPCR為作用標的。

在「藥物開發新時代」（The New Era in Drug Development）專題演講中，克比爾卡指出，隨著受體結構解析與計算方法進步，藥物研發正由傳統試錯模式，轉向以分子結構為基礎的精準設計，不僅有助於提升藥物選擇性、降低副作用，也可透過虛擬篩選加速新藥開發流程。

清大校長高為元表示，「諾貝爾大師在清華」邁入第20年，至今已邀請近50位諾貝爾獎得主蒞校，與師生分享研究歷程與人生經驗。此次與「臺灣橋樑計畫」合作，邀請羅斯與克比爾卡一同來訪，別具意義。

兩位學者同在史丹佛大學任教，並長期合作。此次來訪除專題演講外，也共同參與清華生醫學院舉辦的「掌舵未來：人工智慧、健康與社會的關鍵對話」產業論壇，從藥物開發與市場設計兩個面向，討論AI如何影響藥物研發與醫療市場運作。

論壇從清大生醫學院傑出院友、MiRXES公司資深科學暨企業策略顧問馮玉蓮的「超越實驗室：AI如何加速轉譯科學的突破」演說開始。她指出，AI已廣泛應用於篩檢、治療標的、藥物篩選、病人分群、臨床試驗設計，以及精準診斷等環節，顯著提升轉譯科學研發效率與成功率，並加速生技及醫技產業的轉型。隨著研發時程縮短，生技產業的競爭模式也隨之改變。

克比爾卡聚焦結構生物學與藥物設計，討論AI在分子層次研究中的應用；羅斯則從市場設計出發，回應研發時程縮短後，醫療資源分配與產業競爭可能出現的變化。工研院前院長李鍾熙隨之討論產業發展與政策如何銜接；國衛院生技與藥物研究所所長謝興邦則從藥物化學角度，指出AI設計分子在實際合成上的挑戰。論壇吸引近300名師生與生醫學院院友參與。

清華生醫學院昂院長陳令儀表示，AI改變的不只是科學研究的方法，也帶來思維上的轉變，希望透過跨領域對話，讓不同專業的學者圍繞共同問題深入交流。她指出，AI正加速藥物開發並改變醫療服務模式，這樣的變化帶來機會，也伴隨新的挑戰，逐步影響產業與社會運作。

「諾貝爾大師在清華」系列活動邀集諾貝爾獎得主出席產業論壇。左起為清大生醫學院長陳令儀、國衛院生技與藥物研究所長謝興邦、諾貝爾經濟學獎得主艾文．羅斯、諾貝爾化學獎得主布萊恩．克比爾卡、工研院前院長李鍾熙、MiRXES 公司資深科學暨企業策略顧問馮玉蓮。圖／清大提供
「諾貝爾大師在清華」系列活動邀集諾貝爾獎得主出席產業論壇。左起為清大生醫學院長陳令儀、國衛院生技與藥物研究所長謝興邦、諾貝爾經濟學獎得主艾文．羅斯、諾貝爾化學獎得主布萊恩．克比爾卡、工研院前院長李鍾熙、MiRXES 公司資深科學暨企業策略顧問馮玉蓮。圖／清大提供

諾貝爾獎 清大 器官捐贈

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