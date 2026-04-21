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讀到頂大做這個？鄰居嫌學霸姊姊在小吃店上班「 不正常」 她揭背後原因怒了

聯合新聞網／ 綜合報導
近日一位網友發文透露，就讀「頂大文組」的姊姊在初入職場時慘遭霸凌，導致身心受創，最終在溫情的小吃店工作中找回自我。不料，這段復原之路卻遭到鄰居太太的「職業歧視」與言語羞辱。示意圖。圖／AI生成
近日一位網友發文透露，就讀「頂大文組」的姊姊在初入職場時慘遭霸凌，導致身心受創，最終在溫情的小吃店工作中找回自我。不料，這段復原之路卻遭到鄰居太太的「職業歧視」與言語羞辱。示意圖。圖／AI生成

在學歷至上的社會氛圍下，頂大畢業似乎和「高薪工作」畫上了等號，不過真的要為了一份亮眼的薪資單，賠掉自己的身心安穩嗎？近日一位網友發文透露，就讀「頂大文組」的姊姊在初入職場時慘遭霸凌，導致身心受創，最終在溫情的小吃店工作中找回自我。不料，這段復原之路卻遭到鄰居太太的「職業歧視」與言語羞辱，讓原PO相當心疼姊姊。

一位網友在Dcard發文分享，姊姊畢業於頂大的文組相關科系，個性安靜負責，未料踏入社會的第一份工作，竟成了夢魘的開始。上司的言語辱罵、冷嘲熱諷成為家常便飯，就連公司同事都默不作聲，沒有人敢伸出援手。為了不讓當初滿懷期待的家人擔心，姊姊咬牙苦撐，最終卻陷入憂鬱並產生社交障礙，整天窩在房內不與人互動、拒絕進食，在短短半年暴瘦十公斤，令原PO 與家人心疼不已。

所幸，姊姊到熟識的小吃店工作後，情況出現轉機。老闆夫婦看著姊妹倆長大，得知實情後主動提議讓姊姊到店裡幫忙，若是當天狀態不好，就不用到店裡上班。或許是有事情轉移注意力，姊姊的病情逐漸改善，臉上也重拾久違的笑容。

然而，這份平靜卻被鄰居的偏見打破。原PO表示，前幾天全家搭電梯時，偶遇一位好打探、愛攀比的鄰居太太。對方得知頂大畢業的姊姊在小吃店工作後，竟當面冷嘲熱諷，直言小吃店的工作「不正常」，工作環境熱又有油煙，更對原PO的母親揶揄：「妳栽培她讀到頂大不是為了做這種工作吧？」

儘管母親當場緩頰，表示工作應尊重孩子意願，鄰居太太卻未就此罷休，不僅故作熱心，要讓自己在當工程師的兒子介紹工作，更帶有歧視的以「文組」為由意有所指地貶低姊姊。這番言論對姊姊造成二次傷害，返家後，更哭著向父母道歉，認為自己辜負期待、讓家人丟臉。不過事實上，原PO一家始終都認為，只要腳踏實地賺錢就是好工作。

「妳口中『不正常』的工作，是我姊的心靈支柱。」原PO痛心強調，每個職業選擇背後都有外人不知的苦衷，呼籲大眾收起偏見，別輕易替他人貼上標籤，因為旁人的一句無心之言，都可能摧毀他人努力重建的生活。

貼文一出，網友們紛紛湧入為姊姊加油打氣，並反擊鄰居的酸言酸語：「小吃店老闆夫妻好善良，姊姊生病還願意工作、努力回歸社會已經很厲害了，樓上的鄰居大嬸真的拜託閉嘴」、「在一般家庭來說，只有收入很高才是成就，但好好的過生活做自己才是真的」、「認真覺得有在工作的人都很棒，至少不是在家啃老，那些愛八卦的就繼續八卦，如果不能給別人祝福就閉嘴，造口業最後的下場，多半是打回到自己身上」、「就是想炫耀愛聽八卦，也到處說別人八卦的人而已，做啥干他什麼事啊…腳踏實地，什麼工作都有金字塔頂端的人，愛虛榮心的人不用和他們爭論或在意什麼，沒意義的」。

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學霸 頂大

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