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跨越30年的約定！靜宜、東海兩校長領軍祈禱 打造台灣高教最暖傳統

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
靜宜與東海大學透過聯合祈禱持續深化交流，攜手培育兼具愛德、品格與專業能力的青年人才。圖／靜宜大學提供
靜宜與東海大學透過聯合祈禱持續深化交流，攜手培育兼具愛德、品格與專業能力的青年人才。圖／靜宜大學提供

中部靜宜與東海兩所大學地理位置相近，同樣以基督宗教精神作為創校理念，自30年前起便開啟輪流舉辦聯合祈禱會的傳統；今天在靜宜大學「主顧聖母堂」溫馨登場，以「在復活基督的愛中相遇，在聖方濟的精神裡同行」為主題，由靜宜大學校長林思伶、東海大學校長張國恩率領兩校神職人員及教職員生共同參與，齊聲為世界和平、校園合一及學子發展祈禱。

靜宜大學與東海大學聯合祈禱會邁入第30年，不僅是台灣高等教育界少見且長青的跨校基督徒合一行動，更象徵天主教與基督教攜手合作，致力培養兼具愛德、品格與專業能力的社會青年；祈禱會融入了聖方濟和平、簡樸與合一的靈性精神，由兩校師長共同領讀信友禱詞，為普世教會、世界和平及青年生命方向代禱。

靜宜大學校長林思伶在致詞中感性表示，每年兩校聯合祈禱會都是師生期待的重要時刻，在安靜中彼此陪伴、與主同行，這分跨越30年的信仰連結顯得格外珍貴。她特別提到，今年正逢「聖方濟禧年」，提醒世人應以簡樸、寧靜並與自然和諧共處的態度生活，期盼透過祈禱深化兩校合一，為高教環境注入更多正向能量。

東海大學校長張國恩則強調，期待透過年度祈禱，讓兩校在教育與輔導學生的共同使命上攜手精進。他並認為，這種持續性的交流能帶動兩校共同成長，並將基督的博愛精神落實在校園與社會之中。

靜宜校牧楊安仁指出，今年邁入第30屆具有特殊的紀念意義，選擇聖方濟和平精神為題，是希望依循福音精神，持續為台灣高教奉獻。東海校牧陳尚仁也感嘆，這分長達30年的傳統極為難得，兩校攜手將關懷與愛的價值帶進校園，正是向社會傳遞正向力量的最佳實踐。

活動最後在全體共誦「和平禱詞」的莊嚴氛圍中落幕，參與師生期盼將復活的希望帶回日常生活，成為促進社會和平與理解的力量。

靜宜大學與東海大學聯合祈禱會邁入30年，4月21日於靜宜大學主顧聖母堂舉行。圖／靜宜大學提供
靜宜大學與東海大學聯合祈禱會邁入30年，4月21日於靜宜大學主顧聖母堂舉行。圖／靜宜大學提供

兩校師生於祈禱中為世界和平、校園平安與兩校發展獻上祝福，場面莊嚴溫馨。圖／靜宜大學提供
兩校師生於祈禱中為世界和平、校園平安與兩校發展獻上祝福，場面莊嚴溫馨。圖／靜宜大學提供

高教 靜宜大學 東海大學

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