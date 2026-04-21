畢業就沒了！大學生必做清單 抓緊教育價、校內資源「留學不一定加分」

在所有年齡階層中，大學可以算是最自由的族群，從義務教育的讀書壓力中解放、還不用面臨出社會要承受的工作責任，體力、時間都相當充裕，也能享有許多學生價優惠。

有網友想好好把握學生身分，在Threads上詢問有哪些是大學畢業前必做的事，引起許多人熱烈回應。關於金錢方面，多數人建議提早理財，善用學生優待和文化幣多看展覽、博物館、歷史景點等，蘋果產品和各家AI也都有教育價，也可以多多利用學校資源，「去學校各處室和系館網站看有沒有免費或費用很少的活動」、「用學校網路下載付費資料庫裡面想看的論文、去學校圖書館狂借DVD來看」。

也有不少人建議善用時間，「好好享受寒暑假」、「多去長時間的旅行」、「汽車駕照建議出社會前考到，課間有空就可以去練習」、「如果有想美國打工度假的話最晚要是應屆畢業的暑假」、「用政府的錢出國讀書」、「當交換生」。

但是出國留學、交換或打工，要確認好自己的目標，究竟是單純想體驗海外生活，還是想以此為跳板？《紐約郵報》研究指出留學除了高昂費用，多數學生在海外的學習成效往往不如預期，也可能因學分或時間安排導致延畢、錯失投入職場時機，而且許多人資主管坦言，比起海外生活經歷，他們更看重在地實習經驗與專業即戰力，對多數本土企業而言，「海歸」經歷在履歷上並無法提供決定性的加分。

至於夜衝、夜唱也是許多人提及必做的事，《 聯合新聞網》曾報導，在過去沒有手機的年代，夜衝、夜唱、玩網路遊戲是當時年輕人必做的三件事，可見不論什麼時代，夜晚活動都是大學時代經典回憶。