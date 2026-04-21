快訊

要拘提柯建銘！涉過失傷害徐巧芯不出庭 審判長：囑託拘提

78歲雷洪動脊椎手術5小時病房照曝光 昔擁6妻妾今病榻只剩她

富邦媒下午4點半開重訊記者會 副總呂鈺萍說明重大決議

聽新聞
0:00 / 0:00

畢業就沒了！大學生必做清單 抓緊教育價、校內資源「留學不一定加分」

聯合新聞網／ 綜合報導
大學生示意圖。圖／AI生成
大學生示意圖。圖／AI生成

在所有年齡階層中，大學可以算是最自由的族群，從義務教育的讀書壓力中解放、還不用面臨出社會要承受的工作責任，體力、時間都相當充裕，也能享有許多學生價優惠。

有網友想好好把握學生身分，在Threads上詢問有哪些是大學畢業前必做的事，引起許多人熱烈回應。關於金錢方面，多數人建議提早理財，善用學生優待和文化幣多看展覽、博物館、歷史景點等，蘋果產品和各家AI也都有教育價，也可以多多利用學校資源，「去學校各處室和系館網站看有沒有免費或費用很少的活動」、「用學校網路下載付費資料庫裡面想看的論文、去學校圖書館狂借DVD來看」。

也有不少人建議善用時間，「好好享受寒暑假」、「多去長時間的旅行」、「汽車駕照建議出社會前考到，課間有空就可以去練習」、「如果有想美國打工度假的話最晚要是應屆畢業的暑假」、「用政府的錢出國讀書」、「當交換生」。

但是出國留學、交換或打工，要確認好自己的目標，究竟是單純想體驗海外生活，還是想以此為跳板？《紐約郵報》研究指出留學除了高昂費用，多數學生在海外的學習成效往往不如預期，也可能因學分或時間安排導致延畢、錯失投入職場時機，而且許多人資主管坦言，比起海外生活經歷，他們更看重在地實習經驗與專業即戰力，對多數本土企業而言，「海歸」經歷在履歷上並無法提供決定性的加分。

至於夜衝、夜唱也是許多人提及必做的事，《 聯合新聞網》曾報導，在過去沒有手機的年代，夜衝、夜唱、玩網路遊戲是當時年輕人必做的三件事，可見不論什麼時代，夜晚活動都是大學時代經典回憶。

大學生 留學 打工度假 文化幣 理財 蘋果 AI 圖書館 論文 延畢

相關新聞

奧運體操教練翁士航及助理教練麥劉霸凌性騷案都成立 台師大停聘2年、終止契約

人本教育基金會今召開記者會，高呼「這是凌虐不是訓練，加害者要離開校園！」控國立台灣師範大學運動競技學系副教授翁士航與助理教練麥劉湘涵霸凌學生。台師大學生會長黃莨騰表示，麥劉禁止五歲學童上廁所，導致其當眾失禁兩次，只因為擔心影響其他人的練習時間；也曾因學生遲到十分鐘，便遭罰倒立兩個半小時。兩人分別遭停聘二年與終止聘約，但人本要求，應給予其嚴重程度相符的處分。

台師大又爆霸凌！體操隊助教拿剪刀威脅…小三遲到10分鐘倒立2.5小時雙眼出血

台師大競技運動系及其相關體操培訓體系小師大體操班傳出霸凌案，競技運動系副教授、巴黎奧運體操銅牌唐嘉鴻前教練翁士航及助理教練麥劉湘涵，於訓練過程中涉有不當管教與權力壓迫情形，經霸凌防制委員會調查小組認定屬實。對此，台師大學生會呼籲校方應全面檢討救濟、校隊管理機制。

畢業就沒了！大學生必做清單 抓緊教育價、校內資源「留學不一定加分」

在所有年齡階層中，大學可以算是最自由的族群，從義務教育的讀書壓力中解放、還不用面臨出社會要承受的工作責任，體力、時間都相當充裕，也能享有許多學生價優惠。

30+上大學／為人生按下重新整理 3種人適合重返校園

教育部推動的「30+大學政策」，誰適合來讀？有人出社會後回頭完成大學夢，也有已擁有博士學位者，為了接手家族事業， 報名補專業領域知識，更有人想強化職場競爭力以利日後升遷，也有退休人士或高階主管想拓展視野與人脈。中正大學副校長詹盛如則點出，課程若結合專業證照或特定領域，學員不僅能補足技能，還可能開啟第二職涯。

中央大學登國際舞台 「重返月球」紀錄片展現科研成果

中央大學參與的科學紀錄片「重返月球：太空新世紀」，以美國NASA「阿提米絲計畫」為主軸，描繪人類重返月球並探索月球南極水...

遠征馬來西亞砂拉越國際廚藝賽 嘉藥大西餐隊帶回4銀2銅

嘉南藥理大學西餐廚藝隊老師曾楷勛帶學生孫明琮、陳昱安及明韋辰到馬來西亞參加「2026砂拉越聯盟環球廚藝挑戰賽，與越南、泰國、英國、新加坡、馬來西亞及台灣等地代表隊較勁，傳回贏得4銀2銅佳績。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。