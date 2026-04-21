奧運體操教練翁士航及助理教練麥劉霸凌性騷案都成立 台師大停聘2年、終止契約

人本教育基金會今召開記者會，高呼「這是凌虐不是訓練，加害者要離開校園！」控國立台灣師範大學運動競技學系副教授翁士航與助理教練麥劉湘涵霸凌學生。台師大學生會長黃莨騰表示，麥劉禁止五歲學童上廁所，導致其當眾失禁兩次，只因為擔心影響其他人的練習時間；也曾因學生遲到十分鐘，便遭罰倒立兩個半小時。兩人分別遭停聘二年與終止聘約，但人本要求，應給予其嚴重程度相符的處分。

人本教育基金會執行長馮喬蘭表示，翁士航運用教練權威要求與訓練無關事，甚至掌控學生的尊嚴，要求學生道歉時需下跪，或要求學生以高跪姿勢跟教練講話；來賓參訪時以高跪姿迎接來賓，並稱此為紀律的展現。

馮喬蘭也指出，麥劉湘涵對小學員打巴掌，要求學生倒立兩小時導致眼睛嚴重浮腫。經台師大霸凌調查，翁士航遭停聘二年，麥劉則終止聘約且兩年不得擔任教育人員，翁士航稱沒有動手，但麥劉的行為翁士航並無制止，也沒有人去向翁求救，在於學生都知道此和翁有關。

一名女學生則透過影片指控，她表示，「他（翁士航）不只是教練，更像我在師大的第二位父親，卻也成為囚禁我們的枷鎖。」指翁要求學生跪著遞咖啡、眼神不能高過教練，曾說服自己教練的要求是專業、教育，甚至訓練時手壓到女選手胸部中間，也認為是選手推臥時不夠努力。直到看到學生遭逼倒立二小時，才明白此非教育，也因此出現創傷壓力症候群，常會在深夜清醒，需靠藥物才能再入睡；甚至晚間在路燈下看見「光頭」的陌生人，會全身發冷。

記者會現場也播放一段麥劉湘涵的錄音，麥劉制止學生玩打巴掌遊戲，並要求當事學生出手打自己，麥劉對學生吼到：「打啊！打啊！我的臉在這裡，你來打我啊，我跟你玩。」學童隨即哭泣，麥劉則表示：「會怕啊！你打到我了，換我，我們互相。」

立委陳培瑜則表示，台師大未將調查報告送教育部、運動部與體操協會，因此翁與麥劉不會被撤銷教練證，依然能繼續出沒於社區俱樂部甚至全中運。又包括巴黎奧運單槓銅牌唐嘉鴻在內，非常多選手都曾感謝翁士航的提拔，但體育界最大的痛苦與困境，就是在於教練是恩人、家人也可能是加害者，體制的複雜性，是體育班急需改革的原因。

黃莨騰說，教練掌握學生選手未來進入大學的選才權力，更可能掌握其生涯發展。對此，學生會建議，有鑒於競技運動特殊性，學校應該設有一轉系的簽核替代機制，如由學輔中心等擔任，當學生轉系時，也能給予指引。

教育部學特司副司長許嘉倩指出，該案分霸凌案、性騷案，霸凌調查結果成立，已給予兩名教練懲處；性騷亦成立，但學校認為情節輕微，要求教師進行八小時性平相關課程。目前學生與教師都已申覆，性騷案正重啟調查，教育部會持續關注。教育部也會針對運動競技系成立專案小組，針對體制甚至術科訓練提供專業輔導，也會跟運動部進一步討論，做好橫向連結。

運動部競技運動司專門委員周德倫表示，三月時已請台師大提供調查報告，但台師大只願意提供給主管機關教育部，運動部收到調查報告，才能請紀律委員會處理兩人教練證事宜。目前已於系統中遮蔽兩人資訊，屆時紀律委員會收到報告並做成結果，就會將兩人資訊於系統中撤下並公告周知。

台師大主任秘書林安邦指出，去年八月接獲通知後啟動社政、校安通報，並讓教練暫時停止授課，也找代理教師接手訓練。涉及霸凌案的教師已分別給予停聘二年、終止契約且二年內不得再聘認為教練等處分，並依法報教育部審議中；性平案一項，學校已依照主管機關意見重啟調查中。另外，由於調查報告須保密，因此不適合提交教育部前先給予其他部會。