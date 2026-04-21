AI實踐跨域創新！中華大學奪全國行銷競賽2金2銀

中華大學資訊工程學系學生於TIPCI台灣國際專業認證學會主辦的「2026第九屆全國創意點子行銷競賽」中在競爭激烈的「科技應用組」表現亮眼，於全國267支參賽隊伍中脫穎而出，奪下2金2銀，並獲最佳團隊精神獎，充分展現中華大學將AI技術與產業實務緊密結合的教學能量。

中華大學智出，這次競賽由資工系教師張欽智、陳建宏與魏季宏聯合指導，學生不僅展現扎實的AI理論與程式實作能力，更成功將技術轉化為具市場可行性的創意行銷方案，深獲評審肯定。張欽智表示，課程設計鼓勵學生從生活情境中發掘問題，再運用深度學習提出具體解方；魏季宏指出，產業現今更加重視AI的落地應用與跨域整合，此次獲獎成果正是「學以致用、實戰導向」教學理念的最佳印證。

榮獲金牌的兩件作品皆以深度學習為核心，回應高齡化與智慧交通等社會關鍵議題。其中，「基於深度學習之長者健身評分與個人化推薦系統」由學生劉汯濱、孫苙綸與高鈺竣共同開發，透過AI運動偵測與即時回饋，提升長者居家健身的安全性與參與動機；另一件金牌作品「基於深度學習之交通號誌辨識系統」則由學生梁俊洋、池修毅、許安鎰與彭鈺堯研發，聚焦智慧交通應用，強化自駕輔助系統在複雜路況下的辨識準確度，兼具技術創新與實務價值。

銀牌作品同樣展現學生多元創意與跨域整合能力。「元宇宙互動解謎冒險遊戲」由學生久富理右、李宸瑀、林奕萱與顏士于打造，結合虛擬實境技術，拓展數位內容與互動娛樂的應用想像；「AI長者輔助健康諮詢系統」則由學生楊政洲、黃楷崴、黃品翰與邱柏誠開發，運用生成式AI提供即時健康建議，回應高齡社會下醫療資源不足的挑戰，展現科技人文關懷。

中華大學指出，今後將持續透過實作導向課程、跨系所合作與競賽導入教學，打造多元且貼近產業需求的學習環境，培育兼具AI實踐力、創新思維與即戰力的科技人才，協助學生在快速變動的科技浪潮中穩健發展、邁向國際舞台。

中華大學資訊工程學系學生於「2026全國創意點子行銷競賽」勇奪2金2銀。圖／中華大學提供