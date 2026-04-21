AI實踐跨域創新！中華大學奪全國行銷競賽2金2銀
中華大學資訊工程學系學生於TIPCI台灣國際專業認證學會主辦的「2026第九屆全國創意點子行銷競賽」中在競爭激烈的「科技應用組」表現亮眼，於全國267支參賽隊伍中脫穎而出，奪下2金2銀，並獲最佳團隊精神獎，充分展現中華大學將AI技術與產業實務緊密結合的教學能量。
中華大學智出，這次競賽由資工系教師張欽智、陳建宏與魏季宏聯合指導，學生不僅展現扎實的AI理論與程式實作能力，更成功將技術轉化為具市場可行性的創意行銷方案，深獲評審肯定。張欽智表示，課程設計鼓勵學生從生活情境中發掘問題，再運用深度學習提出具體解方；魏季宏指出，產業現今更加重視AI的落地應用與跨域整合，此次獲獎成果正是「學以致用、實戰導向」教學理念的最佳印證。
榮獲金牌的兩件作品皆以深度學習為核心，回應高齡化與智慧交通等社會關鍵議題。其中，「基於深度學習之長者健身評分與個人化推薦系統」由學生劉汯濱、孫苙綸與高鈺竣共同開發，透過AI運動偵測與即時回饋，提升長者居家健身的安全性與參與動機；另一件金牌作品「基於深度學習之交通號誌辨識系統」則由學生梁俊洋、池修毅、許安鎰與彭鈺堯研發，聚焦智慧交通應用，強化自駕輔助系統在複雜路況下的辨識準確度，兼具技術創新與實務價值。
銀牌作品同樣展現學生多元創意與跨域整合能力。「元宇宙互動解謎冒險遊戲」由學生久富理右、李宸瑀、林奕萱與顏士于打造，結合虛擬實境技術，拓展數位內容與互動娛樂的應用想像；「AI長者輔助健康諮詢系統」則由學生楊政洲、黃楷崴、黃品翰與邱柏誠開發，運用生成式AI提供即時健康建議，回應高齡社會下醫療資源不足的挑戰，展現科技人文關懷。
中華大學指出，今後將持續透過實作導向課程、跨系所合作與競賽導入教學，打造多元且貼近產業需求的學習環境，培育兼具AI實踐力、創新思維與即戰力的科技人才，協助學生在快速變動的科技浪潮中穩健發展、邁向國際舞台。
▪學姊制不合理！北一女儀隊遭爆高跪姿聽講、無法吃午飯 校方回應了
▪留學夢太貴…女兒想出國竟勸「賣房就好」 她陷兩難網驚了：別母女一起傻
▪不挑醫牙、電資！2建中校排1%學霸 繁星選台師大國文、台大地理掀議論
▪她被教授冷回「別把我當家教」委屈 網見伸手牌行為傻眼：把碩士當學士讀
▪被師建議上資源班…家長嘆「不想讓孩去」 網點現實：你不想不代表不需要
▪曬多年前學霸筆記！管中閔捨不得丟的「心血結晶」揭偏執：錯1字就整頁重寫
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。