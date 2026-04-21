台師大又爆霸凌！體操隊奧運奪牌教練 被控逼下跪、拿剪刀威脅…
台師大競技運動系及其相關體操培訓體系小師大體操班傳出霸凌案，競技運動系副教授、巴黎奧運體操銅牌唐嘉鴻前教練翁士航及助理教練麥劉湘涵，於訓練過程中涉有不當管教與權力壓迫情形，經霸凌防制委員會調查小組認定屬實。對此，台師大學生會呼籲校方應全面檢討救濟、校隊管理機制。
學生會指調查報告顯示，翁教練以日本文化、傳統、禮貌包裝權威塑造高壓管教機制，施行長期、高強度的權力壓迫，利用其他老師、學長姐層層傳遞等文化潛規則，要求學生的視線不可高於自己。學生必須時刻揣測教師心情，為了避險，而採取最安全的姿態（下跪）。此外，翁教練更曾將學生帶至更封閉的廁所，建立更高壓、敵意的環境進行訓誡，又在廁所內推學生肩膀，致頭部撞牆等行為，構成校園霸凌。
另在體操培訓體系部分，調查認定麥劉姓教練涉及多起不當管教案例，包括禁止幼童於練習期間上廁所，甚至威脅「上一次廁所要加練30分鐘」，導致幼童2度在眾人面前失禁，還曾因小三學生遲到10分鐘，要求其倒立長達2.5個小時，後學生頭部充血、眼壓過高，雙眼嚴重腫脹出血。此外，麥劉教練在懲罰學生不當行為，要求其做橋型撐時，於其頭部下方放置槓片，並要求其他學生拿剪刀，威脅「如果你再下來的話，就把剪刀放在那裡」。
學生會提到，該案受害者多為女性，然而，三位調查委員卻全為男性。雖程序合法，也具一定專業，但學生會擔心如此將使不同性別處境被充分考量，尤其該案涉及密閉空間、權力壓迫等樣態，性別經驗、視角很可能不同，建議未來調查小組應由不同性別委員組成。
此外，學生會指出，雖本案與轉系事件未能被認定為霸凌事實，但已揭示教師兼具教學與教練雙重身份時，可能出現角色混淆的情形。學生可能因為教練掌握24個必修學分、轉系簽核權，而難以表達自身需求。另外，教練的權力從招生選才開始，一路可及畢業後的發展，使學生生涯轉換成本更高，只能不斷壓縮其主體性。
學生會呼籲校方，基於「競技運動團隊管理與教育之特殊性」，建立轉系簽核的替代機制，如由學習規劃辦公室、學輔中心等單位代為評估。並通盤檢討課程與訓練的關聯，積極了解權力運作形式，探查是否仍有不當管教。
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