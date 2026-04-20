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連續三年奪魁！東海大學獲天下雜誌評鑑大學公民獎私校榜首

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中東海大學在2026年天下雜誌舉辦的「天下大學公民獎暨校長辦學績效互評」中，連續三年獲得「天下大學公民獎」私立一般型大學組榜首。圖／東海大學提供
台中東海大學在2026年天下雜誌舉辦的「天下大學公民獎暨校長辦學績效互評」中，連續三年獲得「天下大學公民獎」私立一般型大學組榜首。圖／東海大學提供

台中東海大學在2026年天下雜誌舉辦的「天下大學公民獎暨校長辦學績效互評」中，獲得「天下大學公民獎」私立一般型大學組榜首，連續三年在該項目蟬聯第一，並在110所大專院校校長互評的「大學辦學績效互評獎」中，獲得全國第七名。

天下永續會策略長熊毅晰在頒獎典禮指出，東海將「校級AI發展量能」與「USR（大學社會責任）專案」深度整合，是連續三年奪冠的致勝關鍵。校長張國恩表示，東海重視社會責任，面對AI浪潮，期盼以AI將技術轉化為社會服務。

天下雜誌共同執行長吳琬瑜表示，在少子化與AI發展的雙重浪潮下，大學應主動創造變革，為社會指引方向；東海在社會參與及永續指標表現優異，如設立淨零實驗室培育綠領人才、推動未來建築事務所計畫、透過數位轉型與產能革命等等，彌補產業缺口，展現社會智庫的價值。

張國恩強調，學校提出智慧製造、建築、醫療等專案，與企業緊密合作，開發減碳溫度計等計畫，協助指標企業控制溫度在攝氏1.5度之內；東海未來將持續與市府及社區合作，利用AI推動養生、弱勢服務及社區營造，讓影響力深入社會每個角落。

副校長張嘉修表示，這次獲得校長互評第七名，肯定了東海在永續校園、USR與AI教學的努力；東海近年積極導入3D結合AI雲端教學，和科技業龍頭合作，建置高階生成式AI學習環境，以多元教育模式回應時代需求，重新定義少子化與技術革新的時代大學的存在價值。

東海大學表示，這分榮耀是全校的成果，永續處與AI中心攜手推動智慧治理與建築淨零解方，學校和台中市政府合作推動AI教育下鄉，結盟美國喬治亞理工學院，打造智慧製造與AI實驗園區，培養能夠銜接產業需求的人才。

東海 台中 東海大學

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