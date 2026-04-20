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中央大學登國際舞台 「重返月球」紀錄片展現科研成果

中央社／ 台北20日電
阿提米絲2號終於成行，距離人類重返月球表面又近一步。圖為四名太空人踏上征程。美聯社
阿提米絲2號終於成行，距離人類重返月球表面又近一步。圖為四名太空人踏上征程。美聯社

中央大學參與的科學紀錄片「重返月球太空新世紀」，以美國NASA「阿提米絲計畫」為主軸，描繪人類重返月球並探索月球南極水資源的關鍵任務，將於公視和歐美多個主流頻道播出。

中央大學今天發布新聞稿指出，這部紀錄片由台灣公共電視攜手法國France TV與ZED共同製作，並集結日本、德國等多國公共電視資源完成，不僅於歐美多個主流頻道播出，中央大學的科研成果也被納入核心敘事，彰顯台灣在新太空時代的重要地位。

「重返月球：太空新世紀」紀錄片，以美國NASA「阿提米絲計畫」為主軸，透過第一人稱敘事，描繪人類重返月球並探索月球南極水資源的關鍵任務，呈現未來太空探索面臨的環境挑戰與技術突破，其中兩項關鍵技術與科學依據來自中央大學團隊，是亞洲唯一入選的代表單位。

中央大學表示，在太空環境風險評估方面，中央大學太空科學與工程系主任張起維團隊研發的「深太空輻射探測技術」，為劇中太陽閃焰情節提供重要科學基礎，可有效提升儀器於高輻射環境下的穩定性與可靠性，對未來登月與深空任務的太空人安全與設備運作具有關鍵意義。

在太空生醫研究領域，中央大學生醫科學與工程系副教授許藝瓊團隊針對「月塵對生命影響」的研究成果提供重要科學指引；研究指出，月球微粒具有穿透細胞並造成損傷的潛在風險，對太空人健康構成挑戰，此發現為未來太空衣設計與月球基地環境防護提供重要依據。

中央大學提到，「重返月球：太空新世紀」紀錄片呈現人類重返月球的科技壯舉，更希望引發對地球環境與永續發展的深層反思，紀錄片將於4月23日、30日晚間9點於公視頻道播出，並同步於公視和TaiwanPlus英語平台上架，邀請大眾共同思索人類與地球的未來。

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