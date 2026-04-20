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遠征馬來西亞砂拉越國際廚藝賽 嘉藥大西餐隊帶回4銀2銅

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
嘉藥大西餐隊遠征馬來西亞砂拉越國際廚藝賽贏得4銀2銅。圖／老師曾楷勛提供
嘉藥大西餐隊遠征馬來西亞砂拉越國際廚藝賽贏得4銀2銅。圖／老師曾楷勛提供

嘉南藥理大學西餐廚藝隊老師曾楷勛帶學生孫明琮、陳昱安及明韋辰到馬來西亞參加「2026砂拉越聯盟環球廚藝挑戰賽，與越南、泰國、英國、新加坡、馬來西亞及台灣等地代表隊較勁，傳回贏得4銀2銅佳績。

曾楷勛表示，這是馬國砂拉越州首次舉辦世界廚師聯合會（Worldchefs）官方認證賽事。但比賽場地偏遠，嘉藥代表隊經歷轉機與長途接駁10小時才到會場，克服舟車勞頓與環境陌生雙重挑戰，選手展現專業韌性，穩定發揮。

孫明琮勇奪西式牛肉與海鮮主菜雙銀牌。他以海鮮「三吃」手法搭配「台南火燒蝦」呈現，包含開心果碎搭配鱈魚佐蒔蘿蛤蜊白酒醬、低溫舒肥後酥炸的海鱸魚佐火燒蝦茴香醬，及層次豐富的海鮮鹹派。他開心表示，這次成績帶給他極大鼓勵，期許在明年畢業前能拿下國際賽金牌。

陳昱安1銀1銅，他說，開學前剛完成在台北米其林一星餐廳實習，將實習學到的多元香料運用與烹調技法融入賽事，運用「台灣春捲皮」包裹圓鱈，創造出酥脆層次感，並製作耗時的「荷蘭醬」與「天鵝絨醬」，呈現多層次的味覺與細膩的質感。

明韋辰也獲1銀1銅，他說，牛肉主菜用煎、燉、烙烤多元烹調技法，將極黑和牛菲力、濃郁牛臉頰肉及蔬菜牛肉捲完美融合，豐富的肉質層次與膠質鮮味。

餐旅系主任戴揚飛表示，餐旅系積極鼓勵學生參與各項國際認證賽事，學生在念書時期累積的國際參賽經驗與獲獎紀錄，將成為畢業履歷最亮眼的成績單，更是進入頂級餐飲產業最佳的敲門磚，期望學生能透過國際比賽交流，開拓自己的視野與格局。

嘉藥大西餐隊遠征馬來西亞砂拉越國際廚藝賽贏得4銀2銅。圖／老師曾楷勛提供
嘉藥大西餐隊遠征馬來西亞砂拉越國際廚藝賽贏得4銀2銅。圖／老師曾楷勛提供

嘉藥大西餐隊遠征馬來西亞砂拉越國際廚藝賽贏得4銀2銅。圖／老師曾楷勛提供
嘉藥大西餐隊遠征馬來西亞砂拉越國際廚藝賽贏得4銀2銅。圖／老師曾楷勛提供

嘉藥大西餐隊遠征馬來西亞砂拉越國際廚藝賽贏得4銀2銅。圖／老師曾楷勛提供
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嘉藥大西餐隊遠征馬來西亞砂拉越國際廚藝賽贏得4銀2銅。圖／老師曾楷勛提供
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嘉藥大西餐隊遠征馬來西亞砂拉越國際廚藝賽贏得4銀2銅。圖／老師曾楷勛提供
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馬來西亞 餐飲 米其林 餐飲業 烹飪

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