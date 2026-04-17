中正大學低碳製造基地揭牌 AI助攻齒輪加工效能提升7倍

國立中正大學成立前瞻綠色低碳製造基地，教育部次長朱俊彰、嘉義縣副縣長劉培東等人今天參加揭牌典禮，結合人工智慧AI與低碳技術，推動精密機械產業，升級齒輪加工技術，盼協助產業因應淨零排放趨勢，透過跨校與產業合作，讓技術落地、培育人才，打造下一階段競爭力。

校長蔡少正表示，傳統製造多仰賴經驗判斷，依賴老師傅的耳朵聲音、雙手試切，如今透過AI技術，將齒輪加工過程數據化，變成可複製的演算法；機台導入智慧刀把與物理模型，能即時掌握切削狀態，提升製程穩定度，從過去「事後修正」轉為「事前預測」。

校方指出，相關技術已與國內工具機業者合作驗證，包括百德機械、程泰機械、盟英精密及三隆齒輪等公司。實測結果顯示，單件加工效能提升近7倍、能源消耗大幅降低6倍，單件加工效率可顯著提升，透過數位分身技術減少試切次數，有助降低材料與能源浪費。

此外，中正大學攜手區域鏈結培育人才，與虎尾科技大學、勤益科技大學、吳鳳科技大學及修平科技大學合作，培養兼具機械與AI能力人才，目前累積557人次，讓學生走出教室，參與產業專案，未來相關技術將延伸應用至半導體設備領域，強化精密控制與誤差預測能力。

中正大學今天成立前瞻綠色低碳製造基地，有助攻齒輪加工產業升級。記者黃于凡／攝影

中正大學前瞻綠色低碳製造基地整合AI科技，可提升齒輪加工效能近7倍。記者黃于凡／攝影

中正大學今天成立前瞻綠色低碳製造基地，有助攻齒輪加工產業升級。記者黃于凡／攝影

中正大學成立前瞻綠色低碳製造基地，校長蔡少正今天參加揭牌典禮。記者黃于凡／攝影