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台積電擴大美投資 中原與北亞利桑那大學MOU半導體學程

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
中原大學半導體產業學院建置自動化電性量測系統，協助學生學習半導體元件量測技術，強化實作能力與產業接軌。圖／中原大學提供
中原大學半導體產業學院建置自動化電性量測系統，協助學生學習半導體元件量測技術，強化實作能力與產業接軌。圖／中原大學提供

台積電擴大美國投資，中原大學也提早布局，校方今天宣布半導體產業學院院長傅昭銘已經在美國亞利桑那州，代表中原與北亞利桑那大學（NAU）簽署學術合作備忘錄（MOU）；兩校針對半導體研究、學生交流及產業實習等面向深入合作，培育全球的半導體關鍵人才。

中原大學表示，台積電及相關供應鏈廠商持續擴大在美國亞利桑那州的投資布局，該地區已躍升為美國半導體製造的「矽沙漠」（Silicon Desert）核心重鎮。

傅昭銘指出，美國政策推動產業在地化生產，進而帶動半導體國際人才的迫切需求，中原大學半導體產業學院作為台灣半導體人才培育的領航基地，積極鏈結國內產業並發展國際化教育平台。此次與NAU結盟，對接以亞利桑那州鳳凰城為核心的新興「矽鳳凰廊帶」產業生態，更標誌兩校將在半導體核心技術研究、學生海外交流及產業人才實習等方面展開全方位合作，攜手厚植台美半導體供應鏈的關鍵軟實力。

中原大學說明，這次簽署的備忘錄，中原大學與北亞利桑那大學將合作推動半導體領域的暑期密集課程、專題微學分、交換研習、產業實習，以及學士與碩士的雙聯學位計畫。

傅昭銘表示，北亞利桑那大學以優質工程教育與深厚的在地產業連結著稱，特別是在半導體製程與材料檢測的智慧支援系統，擁有卓越實力。未來兩校將共同建構「跨境產業學習平台」，讓學生在接受完整的供應鏈訓練後，能無縫銜接至美國高科技核心區域，提供台灣赴美半導體廠商，及設備儀器供應鏈系統所需之高階人才。

NAU國際副校長Cesar Flores在簽約儀式中表示，很榮幸能與中原大學合作推動人才培育，未來雙方將透過資源互補與實務交流，增進雙邊半導體人才於全球市場的競爭力。他強調，透過與台灣學生的共同研習，NAU學生不僅能觀摩產業實務，更能深度內化台灣半導體產業的專業精神與文化底蘊，這對於未來融入全球半導體工作生態系極具優勢，並可為亞利桑那州的高科技產業注入創新動能。

中原大學於2024年成立「半導體材料與光電檢測碩士學位學程」，並同步設立全台私校首間「半導體產業學院」，另新增設的半導體產業學士學位學程，將於115學年（今年8月起）招收第一屆新生，學校早已設置「半導體材料暨先進光學研究中心」，完整建構從學士、碩士到研發應用的人才培育架構。

傅昭銘這次赴美國亞利桑那州，除完成合作備忘錄簽署外，還實地考察「矽沙漠」的產業脈動，並與派駐當地的台灣半導體企業高階主管交流，以掌握全球半導體戰略發展與企業人才需求，建構教育與產研同步的跨境合作模式。中原大學表示，未來將持續拓展跨國合作與產學鏈結，為台灣半導體供應鏈走向國際化進程，提供永續發展布局所需的關鍵人力。

中原大學半導體產業學院院長傅昭銘（右）與NAU國際副校長Cesar Flores（左）簽署兩校學術合作備忘錄。圖／中原大學提供
中原大學半導體產業學院院長傅昭銘（右）與NAU國際副校長Cesar Flores（左）簽署兩校學術合作備忘錄。圖／中原大學提供

中原大學、美國北亞利桑那大學開啟兩校半導體人才培育合作計畫。左起NAU資訊與網路系統學院院長、NAU國際副校長、NAU教授、中原大學半導體產業學院院長傅昭銘。圖／中原大學提供
中原大學、美國北亞利桑那大學開啟兩校半導體人才培育合作計畫。左起NAU資訊與網路系統學院院長、NAU國際副校長、NAU教授、中原大學半導體產業學院院長傅昭銘。圖／中原大學提供

美國 亞利桑那州 半導體

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