中央社新書「當AI遇見ESG」 企業轉型實戰策略

中央社深入百工百業第一線，推出新書「當AI遇見ESG 36家企業如何成功轉型」，展現標竿企業如何以AI科技巧妙結合ESG永續目標，降低碳排、優化製程，甚至創造新的獲利模式，是中小企業落實雙軸轉型的必讀之作。

繼廣受各界熱烈迴響的「碳交易的28堂課」與「企業的淨零必修課」後，中央通訊社再於4月22日地球日之前，出版淨零永續系列第三部曲「當AI遇見ESG 36家企業如何成功轉型」，獲得即將接任中央研究院院長的前副總統陳建仁、經濟部部長龔明鑫、數位發展部部長林宜敬，以及中央社董事長李永得專序推薦。

陳建仁於序文中呼籲，「企業不應將AI和ESG視為兩項獨立的負擔，而應視AI為達成ESG目標的加速器。」李永得亦表示，AI與氣候行動是驅動未來百年發展的兩大核心引擎，期望透過本書，讓讀者看見中小企業也能將轉型壓力轉化為創新動力。

龔明鑫從政策面切入，指出政府正致力推動「產業AI化」與「AI產業化」，本書案例正詳實記錄台灣產業將智慧科技導入第一線、落實雙軸轉型的生動實踐。林宜敬則提醒，AI是將ESG從「成本中心」轉化為「價值中心」的點金石。這種從「多做Project（專案）」到「深耕Product（產品）」的轉變，正是台灣企業在AI時代提升國際競爭力的必經之路。

「當AI遇見ESG」全書共分三輯，輯一「傳產轉型」聚焦傳統製造業借助科技重塑製程，將效率轉化為綠色競爭力；輯二「創新商模」探討服務業的轉型，記錄企業在AI科技驅動下尋求突破之道，創造獲利與永續雙贏；輯三「趨勢領航」則勾勒高科技與新創團隊，以數位孿生與超低功耗晶片等前瞻科技，提供產業達成淨零目標的關鍵解方。

本書亦獲得產官學界多位專家力挺推薦，包括行政院副院長暨總統府國家氣候變遷對策委員會副召集人鄭麗君、國家發展委員會主任委員葉俊顯、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新、國立臺北大學商學院院長黃啟瑞、資訊工業策進會副執行長兼數位轉型研究院院長林玉凡、安侯永續發展顧問股份有限公司董事總經理黃正忠。各界期盼這36個成功案例，能成為台灣產業在全球供應鏈重組浪潮中持續突圍的助力。

「當AI遇見ESG 36家企業如何成功轉型」定價新台幣550元，即日起在中央社電子書城、各大實體及網路書店販售。為響應環保及數位閱讀趨勢，也在各大電子書城上架，包含中華電信（HamiBook）、台灣大哥大（MyBook）、Kobo、HyRead、Readmoo讀墨、Pubu飽讀、博客來、TAAZE讀冊生活、UDN琅琅書店與華藝數位等。

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