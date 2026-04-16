2026大學校長辦學績效互評 逢甲大學榮獲全國第五
「2026年大學校長辦學績效互評調查」昨天頒獎，由天下Cheers雜誌舉辦，逢甲大學憑藉穩健的治理與前瞻佈局，於全台110所參評大專院校中脫穎而出，不僅榮獲全國第五，更再度蟬聯綜合私校第一。校方表示，學校將成立「半導體學院」，培育半導體專才。
連續舉辦12年的「大學辦學績效互評」，是由國內110所大專院校校長互評票選。在今年的前20名榜單中，國立頂尖大學依然佔據多數席次；在私立綜合大學，除逢甲大學穩坐龍頭外，僅有東海、淡江、輔仁以及元智大學入榜。
逢甲大學日前舉辦「預見逢甲」活動，吸引逾4000名高中生與家長熱情參與。從會後的問卷中，許多參與者留下「學校的用心讓人印象深刻」、「孩子選逢甲是對的」等肯定反饋，顯示活動不僅成功幫助學生深入了解逢甲學系，更讓家長感到安心。
逢甲大學校長王葳表示，從去年落成啟用的全台指標性跨域學習基地「共善樓」，到今年初攜手華碩打造全台首座「AI智慧創新鑄造廠」，逢甲對教育的投資從未停歇。
王葳說，學校啟動資電館的大規模改造，將成立的「半導體學院」，該學院將是全國唯一涵蓋半導體全產業鏈的完整育才體系，致力培育具實作能力、產業經驗與國際視野，畢業即上線的半導體專才。
▪學姊制不合理！北一女儀隊遭爆高跪姿聽講、無法吃午飯 校方回應了
▪被師建議上資源班…家長嘆「不想讓孩去」 網點現實：你不想不代表不需要
▪她被教授冷回「別把我當家教」委屈 網見伸手牌行為傻眼：把碩士當學士讀
▪郭台銘大女兒奪全球機器人競賽FRC「最高榮譽」 建中也獲世界賽資格
▪曬多年前學霸筆記！管中閔捨不得丟的「心血結晶」揭偏執：錯1字就整頁重寫
▪使用率不高…找人代課欠人情、學校行政增壓 教師怨：身心假變成折磨假
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。