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2026大學校長辦學績效互評 逢甲大學榮獲全國第五

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
逢甲大學於全台110所參評大專院校中脫穎而出，榮獲2026大學校長辦學績效互評全國第五。圖／逢甲大學提供
逢甲大學於全台110所參評大專院校中脫穎而出，榮獲2026大學校長辦學績效互評全國第五。圖／逢甲大學提供

「2026年大學校長辦學績效互評調查」昨天頒獎，由天下Cheers雜誌舉辦，逢甲大學憑藉穩健的治理與前瞻佈局，於全台110所參評大專院校中脫穎而出，不僅榮獲全國第五，更再度蟬聯綜合私校第一。校方表示，學校將成立「半導體學院」，培育半導體專才。

連續舉辦12年的「大學辦學績效互評」，是由國內110所大專院校校長互評票選。在今年的前20名榜單中，國立頂尖大學依然佔據多數席次；在私立綜合大學，除逢甲大學穩坐龍頭外，僅有東海、淡江、輔仁以及元智大學入榜。

逢甲大學日前舉辦「預見逢甲」活動，吸引逾4000名高中生與家長熱情參與。從會後的問卷中，許多參與者留下「學校的用心讓人印象深刻」、「孩子選逢甲是對的」等肯定反饋，顯示活動不僅成功幫助學生深入了解逢甲學系，更讓家長感到安心。

逢甲大學校長王葳表示，從去年落成啟用的全台指標性跨域學習基地「共善樓」，到今年初攜手華碩打造全台首座「AI智慧創新鑄造廠」，逢甲對教育的投資從未停歇。

王葳說，學校啟動資電館的大規模改造，將成立的「半導體學院」，該學院將是全國唯一涵蓋半導體全產業鏈的完整育才體系，致力培育具實作能力、產業經驗與國際視野，畢業即上線的半導體專才。

學校 東海 半導體 逢甲大學

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