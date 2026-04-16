元智大學獲天下公民獎亞軍 校長：對大學角色的提醒
天下雜誌公布大學公民獎評比，元智大學獲私立一般大型大學組第二名，同時入選「大學校長辦學績效互評調查榜單」，顯示元智在社會責任、環境永續與教學影響力等面向的整體表現獲得肯定。
元智大學校長廖慶榮表示，得獎肯定不只是成果的累積，更是對大學角色的提醒。大學不只是培養人才，更要培養能回應未來的行動者。元智大學長期推動，讓永續從理念走向制度，並進一步融入日常運作，成為校園文化的一部分。
元智大學指出，目前全校超過九成課程已對應聯合國永續發展目標（SDGs），並透過跨院系整合與教師社群運作，強化學生跨領域學習與實務能力，此舉有助於將永續發展從理念轉化為可學習與實踐的核心素養。在校園治理與環境永續方面，導入ISO 50001能源管理系統及ISO 14064-1溫室氣體盤查機制，建立能源與碳排管理架構，並持續推動節能設備汰換與能源效率提升，以降低整體能源消耗與碳排放。
此外，校方也強調對校園成員的支持措施，包括提升教職員身心健康與職涯發展機制、優化校內溝通，以及強化對外籍師生的行政與生活支援，促進跨文化交流。同時，針對經濟不利的學生，透過獎助學金與學習輔導等方式，降低經濟因素對學習歷程的影響。在社會參與方面，元智大學透過大學社會責任（USR）計畫，長期投入桃園在地發展，結合文化、產業與社區需求推動地方創生，並導入人工智慧（AI）應用，強化學習與實務場域的連結，擴展大學的社會影響力。
元智大學表示，這次校長辦學績效互評調查榜單入選，反映其在校務治理與發展策略上穩定推進，獲得高等教育同儕的肯定，未來將持續深化永續發展與社會責任，透過制度化治理與跨域整合，擴大大學在社會中的影響力。
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