快訊

115會考倒數一個月！把握最後衝刺 考場時程、規定、備考要點一次看

戰火未平…俄軍大規模夜襲釀14死 烏克蘭擊落31枚飛彈、636架無人機

聽新聞
0:00 / 0:00

元智大學獲天下公民獎亞軍 校長：對大學角色的提醒

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
元智大學校長廖慶榮（右）代表學校接受教育部政務次長劉國偉（左）頒獎。圖／元智大學提供
元智大學校長廖慶榮（右）代表學校接受教育部政務次長劉國偉（左）頒獎。圖／元智大學提供

天下雜誌公布大學公民獎評比，元智大學獲私立一般大型大學組第二名，同時入選「大學校長辦學績效互評調查榜單」，顯示元智在社會責任、環境永續與教學影響力等面向的整體表現獲得肯定。

元智大學校長廖慶榮表示，得獎肯定不只是成果的累積，更是對大學角色的提醒。大學不只是培養人才，更要培養能回應未來的行動者。元智大學長期推動，讓永續從理念走向制度，並進一步融入日常運作，成為校園文化的一部分。

元智大學指出，目前全校超過九成課程已對應聯合國永續發展目標（SDGs），並透過跨院系整合與教師社群運作，強化學生跨領域學習與實務能力，此舉有助於將永續發展從理念轉化為可學習與實踐的核心素養。在校園治理與環境永續方面，導入ISO 50001能源管理系統及ISO 14064-1溫室氣體盤查機制，建立能源與碳排管理架構，並持續推動節能設備汰換與能源效率提升，以降低整體能源消耗與碳排放。

此外，校方也強調對校園成員的支持措施，包括提升教職員身心健康與職涯發展機制、優化校內溝通，以及強化對外籍師生的行政與生活支援，促進跨文化交流。同時，針對經濟不利的學生，透過獎助學金與學習輔導等方式，降低經濟因素對學習歷程的影響。在社會參與方面，元智大學透過大學社會責任（USR）計畫，長期投入桃園在地發展，結合文化、產業與社區需求推動地方創生，並導入人工智慧（AI）應用，強化學習與實務場域的連結，擴展大學的社會影響力。

元智大學表示，這次校長辦學績效互評調查榜單入選，反映其在校務治理與發展策略上穩定推進，獲得高等教育同儕的肯定，未來將持續深化永續發展與社會責任，透過制度化治理與跨域整合，擴大大學在社會中的影響力。

元智大學獲天下大學公民獎私校大型組第二名，並入榜「大學校長辦學績效互評調查榜單」。圖／元智大學提供
元智大學獲天下大學公民獎私校大型組第二名，並入榜「大學校長辦學績效互評調查榜單」。圖／元智大學提供

聯合國 元智 元智大學

延伸閱讀

百年師培到永續治理 台南大學獲天下大學公民獎肯定

中原大學獲天下大學公民獎 跨域創新展現大學影響力

相關新聞

她被教授冷回「別把我當家教」委屈 網見伸手牌行為傻眼：把碩士當學士讀

「請不要把我當家教用！」一名研究生在網路發文抱怨，自己並不是很懂統計，希望指導教授能「手把手」帶著她熟悉，沒想到卻被教授冷回「請不要把我當家教用」。對方直言，這些技術性問題太過繁瑣，要求她利用網路資源或AI自學…

元智大學獲天下公民獎亞軍 校長：對大學角色的提醒

天下雜誌公布大學公民獎評比，元智大學獲私立一般大型大學組第二名，同時入選「大學校長辦學績效互評調查榜單」，顯示元智在社會責任、環境永續與教學影響力等面向的整體表現獲得肯定。

第一天上課…大葉大學游泳池悶燒學生PO網 消防局回應了

彰化縣大葉大學游泳池今冒白煙，消防局受理報案前往搶救，使用熱顯像儀搜索監測發現地下二樓的游泳池淋浴間天花板有燒熔情形，無明火，無人員受困，現場仍持續確認火點範圍及排煙中。

食品界最高榮譽 海大特聘教授龔瑞林當選國際食品科技學院院士

國立台灣海洋大學食品科學系特聘教授龔瑞林，日前榮膺國際食品科技聯盟旗下2026第15屆國際食品科技學院院士，是這次全球27位當選名單中唯一來自台灣的學者，也是我國歷年來第9位獲得此項食品科技界最高榮譽的傑出學者，預計今年10月在香港舉行的世界食品大會頒授證書。

百年師培到永續治理 台南大學獲天下大學公民獎肯定

2026年「天下大學公民獎」結果出爐，國立臺南大學在全國大專校院中表現亮眼，獲得公立一般中型大學第2名。校方表示，此次評比著重大學在治理、教學、社會參與與環境永續等面向的整體表現，南大長期深耕教育本質並推動大學社會責任（USR），成果獲得評審肯定。

以永續治理及社會責任 成大勇奪2026天下大學公民獎首獎

國立成功大學於《天下》雜誌主辦的 2026 年「天下大學公民獎」評比中，榮獲公立一般大型大學組第一名，重回第一，展現其在大學治理、教學承諾、社會參與及環境永續等面向的卓越成果，再次印證長期深耕大學社會責任（USR）與永續發展的堅實基礎。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。