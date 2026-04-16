第一天上課…大葉大學游泳池悶燒學生PO網 消防局回應了

彰化縣大葉大學游泳池今冒白煙，消防局受理報案前往搶救，使用熱顯像儀搜索監測發現地下二樓的游泳池淋浴間天花板有燒熔情形，無明火，無人員受困，現場仍持續確認火點範圍及排煙中。

據了解，大葉大學餐旅大樓地下室二樓冒白煙，消防局據報出動15輛各式消防車、1輛救護車，29名消防人員前往搶救。消防車進入校園引起注意，有學生用手機錄影上傳網路社群平台，稱返校拿申請畢業證書，「第一天上課學校悶燒，這學校不能呆了，第一學期學費就當送學校了。」

消防人員到達後，未發現觀光餐旅大樓地下室二樓有火光，地下游泳池冒出白煙。消防員穿著全副裝備，布署燈繩進地下二樓，使用TIC和五用氣體偵測器勘查，發現淋浴間天花板有燒熔情形，煙霧延空調系統流竄至其它空間，即在現場架設無線電中繼台，並請校方關閉大樓總電源，持續確認火點範圍及排煙中。

大葉大學回應指出，今早發現異常煙霧，員工即通報並啟動消防編組，連絡消防隊入校處理，全校師生安全無虞，冒煙原因待消防隊調查。