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中大攜北科大研發綠色製程 建構腎上腺素感測器

中央社／ 台北16日電

中央大學團隊與台北科技大學團隊跨領域合作，開發以咖啡酸驅動的綠色合成平台，將錸（Re）奈米粒子嵌入自模板雙殼層錳酸鋅中空微球中，建構高靈敏度的腎上腺素電化學感測器。

中央大學今天發布新聞稿指出，腎上腺素為重要神經傳導物質，其濃度變化與心血管疾病及壓力狀態密切相關，發展具良好靈敏度的腎上腺素電化學感測器，對臨床診斷與即時監測具關鍵意義。

中央大學電機工程系副教授龔存雄與台北科技大學化學工程系教授鍾仁傑合作，提出新穎的綠色製程，製備雙殼層ZnMn₂O₄（錳酸鋅）中空微球，再於室溫條件下，利用天然有機分子「咖啡酸」作為還原劑，使錸奈米粒子原位生成，並均勻分布於材料表面；此方法可避免傳統高污染還原劑的使用，符合綠色化學理念。

研究團隊說明，錸奈米粒子的導入，並未破壞ZnMn₂O₄原有晶體結構，且材料呈現良好的中孔特性，有助提升電子傳輸與界面反應效率；在感測性能方面，具備良好的線性關係與再現性，在穩定性測試上，同樣展現優異的長期穩定性。

研究團隊表示，此技術的關鍵，在於結合雙殼層中空結構與錸奈米粒子的協同效應，同時提升材料導電性、反應活性與穩定性，不僅為綠色奈米材料與電化學感測整合提供新策略，也為未來發展可攜式生醫檢測與即時監測系統，奠定重要基礎。

壓力 臨床 北科大

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