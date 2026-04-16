快訊

台指期夜盤回檔震盪 多空交戰37,000點大關

嘉義82歲翁燒廢木釀悲劇 疑跌倒無力起身…遭烈火活活吞噬

明宜花防較大雨勢 周末全台有雨…這日又有一波新鋒面接近

聽新聞
0:00 / 0:00

文武之路／超級J人！從考日檢N1到情蒐校園霸凌 李玟勳靠「計畫」圓夢

聯合報／ 記者雷光涵／台北即時報導
李玟勳的媽媽（中）鼓勵兒子參加棒球隊，也要求他一定要保持學業成績。圖 /李玟勳提供
李玟勳的媽媽（中）鼓勵兒子參加棒球隊，也要求他一定要保持學業成績。圖 /李玟勳提供

旅日棒球好手李玟勳今年成為東京大學新鮮人，從進日本高中打球到考大學，他都為最好及最壞的情況做好準備。出國以前已有日文檢定最高級N1的證書，甚至做了功課，了解日本霸凌最嚴重的棒球強校，「最恐怖就是那樣了」。

玟勳在爸媽的鼓勵下，在新北光華國小升二年級的暑假，參加了棒球隊。他說，關鍵是媽媽推了一把，「此時不去，更待何時」，但日後最堅持要他保持學業成績的，也是媽媽。台灣的運動校隊以練習量大著稱，為比賽偏廢上課的例子不在少數。李家的約定就是：絕對不能放棄學業。

他以前非常內向，小四的時候，爸媽建議他未來可以到日本念書打球，他只想到：「去國外生活好可怕」。不過，在認識東大畢業的職棒球員宮台康平這號人物以後，有了效法的對象，決定從學日文開始，確保自己多年後在異鄉不會開不了口。

擔心不適應日本高中的球隊生態，汶勳甚至以PL學園為「反指標」，做好最壞的心裡準備。位於大阪的PL學園是日本高中棒球史上「名門」之一，戰績輝煌，在甲子園春夏合計拿下7次冠軍。學校孕育無數頂尖職棒名將，包括桑田真澄與清原和博、立浪和義、宮本慎也、松井稼頭央等。

不過PL學園高校因為長年嚴苛的「學長學弟制」，校內霸凌事件頻傳。2013年爆發嚴重霸凌醜聞遭禁賽半年，2014年棒球社停招，兩年後球隊停止活動。玟勳覺得明秀日立高校不可能那麼糟。

國中的時候他還有點「肨奶」，到日本的時候，身材已結實許多。倒不敢刻意減肥怕爸媽生氣，他透露，到日本之前怕跟不上訓練節奏，先按未來要去的球隊的訓練菜單，自主操練，體重才降下來。他一直是這樣的計畫型人格，進高中預設要重考一年，重考時想好未來一年要做什麼，就是「最低分進東大也可以」。

ACE Program執行長晁菘徽說，公司成立9年，已把55名男、女棒球選手送到日本念高中，之後在中職、日職發展的都有，東北樂天隊陽柏翔是其中之一，更多在日本工作，念研究所。

他表示，每個到日本打球的台灣球員都有甲子園夢、都想打職棒，「其實沒有那麼美好」，更可貴的是挑戰過程能學到什麼，「保持這樣的思考模式，未來不管做什麼，都有機會成功」。在媒合日本學校的時候，會了解選手留學的目的及語言能力、個人拚勁，球技並非第一位。以玟勳為例，嚴格、高度競爭的明秀日立就很適合他，因為他獨立、目標又明確。

玟勳表示，原以為到海外留學要「自立」指的是不靠別人，現在想法180度改了。所謂的自立，是創造屬於自己的人脈，有困難的時候，能找到別人幫忙。這個法則套用在棒球相同，能與隊友共同作戰、生活，才是真正的自立。一開始日文沒有這麼流利，學習是從能夠溝通開始。

他的高中學弟徐上力說，到日本之前在台灣學了快一年的日文，但是在日本前1、2個月，他非常挫折，「我真的學過日文嗎？」日語課本教的和生活中的日文不一樣，和同屆的隊員講話用課本教的「丁寧語」（禮貌形），讓日本同學覺得好有距離感。徐上力表示，要到日本念書打球，必須要有「覺悟」，面對不同的語言、寒冷的天氣、對棒球的要求。同時要有覺悟做到「斷捨離」，離開熟悉的地方。

日本學生棒球賽事主要只有三大比賽，所以能從地方縣大會優勝，打進全國高等學校野球選手權大會，也就是夏季甲子園，對學生球員而言，是多麼重要的目標。

玟勳小高一的時候，學長闖進夏季甲子園前16強，16強戰時，以1分敗給仙台育英高校，也就是最後的冠軍隊伍。可惜他擔任先發的高三，明秀日立高校沒能在縣大賽脫穎而出。他說，是很可惜，「但感謝有甲子園的存在，若非有這個目標，我不會來日本，現在也不會念東大」。

李玟勳在爸媽的鼓勵下，在新北光華國小升二年級的暑假，參加了棒球隊。圖／李玟勳提供
李玟勳在爸媽的鼓勵下，在新北光華國小升二年級的暑假，參加了棒球隊。圖／李玟勳提供

ACE Program執行長晁菘徽說公司成立9年，已把55名男、女棒球選手送到日本念高中，之後在中職、日職發展的都有，更多在日本工作，念研究所。記者蘇健忠／攝影
ACE Program執行長晁菘徽說公司成立9年，已把55名男、女棒球選手送到日本念高中，之後在中職、日職發展的都有，更多在日本工作，念研究所。記者蘇健忠／攝影

李玟勳（右）到日本以前，已有日文檢定最高級N1的證書。圖 /李玟勳提供
李玟勳（右）到日本以前，已有日文檢定最高級N1的證書。圖 /李玟勳提供

大阪 日職 日本

延伸閱讀

文武之路 /錄取東大不是終點 李玟勳翻轉體育生勝負定義

文武之路 /會考學霸變棒球留學生 李玟勳拚進日本東大

韓職／揮別在二軍苦熬 王彥程成「台灣王子」

日漆藝家攜手桃園工藝人 推3年培育盼為台灣髹出新景象

相關新聞

2026大學校長辦學績效互評 逢甲大學榮獲全國第五

「2026年大學校長辦學績效互評調查」昨天頒獎，由天下Cheers雜誌舉辦，逢甲大學憑藉穩健的治理與前瞻佈局，於全台110所參評大專院校中脫穎而出，不僅榮獲全國第五，更再度蟬聯綜合私校第一。校方表示，學校將成立「半導體學院」，培育半導體專才。

元智大學獲天下公民獎亞軍 校長：對大學角色的提醒

天下雜誌公布大學公民獎評比，元智大學獲私立一般大型大學組第二名，同時入選「大學校長辦學績效互評調查榜單」，顯示元智在社會責任、環境永續與教學影響力等面向的整體表現獲得肯定。

第一天上課…大葉大學游泳池悶燒學生PO網 消防局回應了

彰化縣大葉大學游泳池今冒白煙，消防局受理報案前往搶救，使用熱顯像儀搜索監測發現地下二樓的游泳池淋浴間天花板有燒熔情形，無明火，無人員受困，現場仍持續確認火點範圍及排煙中。

文武之路／李玟勳當年球技最差但有一特質 日高校教練讚：東大賺到了

「李玟勳就是會成功的典型。」日本明秀日立高校監督金澤成奉日前帶隊到台灣打友誼賽，在接受聯合報專訪時如此評價該校首位考取東京大學的畢業生，來自台灣的李玟勳。金澤說，玟勳錄取東大，比帶球員打進甲子園、選手進職棒還令他高興，「因為他的努力得到應有的回報」。

文武之路／超級J人！從考日檢N1到情蒐校園霸凌 李玟勳靠「計畫」圓夢

旅日棒球好手李玟勳今年成為東京大學新鮮人，從進日本高中打球到考大學，他都為最好及最壞的情況做好準備。出國以前已有日文檢定最高級N1的證書，甚至做了功課，了解日本霸凌最嚴重的棒球強校，「最恐怖就是那樣了」。

文武之路／會考學霸變日本棒球高中生 李玟勳打第4棒也拚進東大

世界棒球經典賽（WBC）與12強的中華隊長陳傑憲總是說，在日本念高中3年經驗對他日後影響很大。前往日本「棒球留學」的台灣球員愈來愈多，李玟勳小學四年級便決定要赴日念書打球。雖然，踩上甲子園黑土的目標沒能實現，他完成另一個志向，錄取日本最好大學之一、東京大學。就像美職洛杉磯道奇隊「二刀流」大谷翔平堅持每日睡足10個小時，在棒球強校打第四棒的李玟勳考取東大理科二類，靠的也是自我管理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。