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文武之路／會考學霸變日本棒球高中生 李玟勳打第4棒也拚進東大

聯合報／ 記者雷光涵／台北即時報導
台灣旅日棒球選手李玟勳進入茨城縣的明秀日立高校就讀，高三擔任第四棒。圖／ACE Program提供
台灣旅日棒球選手李玟勳進入茨城縣的明秀日立高校就讀，高三擔任第四棒。圖／ACE Program提供

世界棒球經典賽（WBC）與12強的中華隊長陳傑憲總是說，在日本念高中3年經驗對他日後影響很大。前往日本「棒球留學」的台灣球員愈來愈多，李玟勳小學四年級便決定要赴日念書打球。雖然，踩上甲子園黑土的目標沒能實現，他完成另一個志向，錄取日本最好大學之一、東京大學。就像美職洛杉磯道奇隊「二刀流」大谷翔平堅持每日睡足10個小時，在棒球強校打第四棒的李玟勳考取東大理科二類，靠的也是自我管理。

東大沒有所謂「體保生」、「運動績優甄審」，須扎實的通過共通測驗（類似台灣的學測）及學校的二階筆試。1965年以來有6名東大生，畢業以後被選進日本職棒，最近一人是宮台康平。

「文武兩道」代表 宮台康平是偶像

李玟勳小學的時候認識了宮台康平這號人物。宮台應屆考取東大文科一類，在2017年的日職選秀會上，以第七指名加盟火腿隊。從職棒引退3年，便通過司法考試，且一次成功，明年他將成為律師，是日本「文武兩道」（文武雙全）的代表之一，是李汶勳的偶像。小學二年級加入棒球隊的他，想和宮台一樣進東京大學念書，「和偶像一樣，或者，有朝一日超越他」，決定長大以後赴日求學。

在從事台日體育留學支援的ACE Program引介下，李玟勳進入茨城縣的明秀日立高校就讀。高一的升學面談他就告訴師長，畢業後可能重考一年，因為高中前兩年會全心投入棒球訓練，而他的目標是東大。

在2025年世界大學排名中，東大的排名全日本最佳、排第28，我國最好的學校是台灣大學的172名。玟勳沒有國際生的優待，得與日本人一樣參與大考，但他沒有退縮。高一的時候，等室友都睡了，開始念書。高二以後訓練量太大，自主練習完以後可能已經晚上10時，他改成早起念書。

高三暑假大賽 壓力遠大於入學考

從宿舍搭交通車到學校途中，用手機看數學、物理、化學的教學影片，第一節課之前，有30分鐘能自習，下課時間在教室刷題。球隊周一休息，拜託導師替他補強日本古文。

現在回想起來，玟勳還是覺得高三最後一個暑假大賽的壓力，遠大於入學考。那時他當上先發球員、打第四棒，希望和兩年前的學長一樣，帶球隊衝進甲子園。結果，明秀日立高校在茨城縣選拔賽的第二戰即落敗，他說，「沒想到球季這麼快就結束」，他清楚記得，「7月14日，我的球季就結束了」。

玟勳說，雖然告訴自己：明天起要專心讀書，一天念14、15個小時才行，「沒想到太久沒有長時間K書，轉換成專注狀態好難」。次年1月的大學共通測驗，玟勳沒通過東大的篩選門檻，但錄取了私立難關大學「MARCH」之一的立教大學。

邊念大學邊重考 「不能碰球最痛苦」

為保有學生的居留身分，玟勳向立教大學報到，開始近一年的「假面浪人」生活。所謂的假面浪人，就是一邊念大學、一邊準備重考。ACE Program執行長晁菘徽說，父母、球隊監督都支持玟勳重考，一年時間看起來很長，但放大到人生，是多麼短，如果能用這麼短的時間達成東大目標，是非常值得的。

玟勳說：「這段日子最痛苦的是不能碰球。」讀書與棒球對他來說，從來不相互阻礙，而是精神上的互補，「打棒球的時候，讀書是一種休息方式；讀書的時候，去打球是一種休息」。他就摸摸球具過乾癮，笑稱是「做意象訓練」。

過去一年，在立教選修最低學分、不被當掉為目標。空檔參加補習班的線上課程，最常到自習室用功。他說，自習室有現役的高中生，「很能激起我的勝負欲」。

明秀日立高校學弟、高三投手徐上力說，學長對自己要求很高，會把時間分配好。「晚上練完球，我們都在休息，只有學長在念書」。立定計畫不難，要在精神與身體疲憊的情況下，持續實踐十分困難。

玟勳表示，第一年參加大考，有點僥倖的心態，希望拿手的物理、數學、中文（外文選考中文）題目難度高一點，他不擅長的科目考簡單些。準備重考那一年，則把整體實力拉上來，沒有弱科，而且他告訴自己，要累積到「考試粗心、失誤也不怕」的底氣，扣掉失誤題，依然能考到東大需要的分數。

小學就為留學做準備 「我討厭輸給別人」

在東大放榜前，他已確定錄取慶應義塾大學理工學部及東京理科大學。東大三年級才會分科系，理科二類通常會念農學部、藥學部、工學部或理學部。玟勳希望念AI相關科系或物理系。

玟勳從小就被叫做「學霸」，在決定到日本留學之際，他仍然參加國中會考，考出能錄取北市明星高中的高分。國中教練爆料，他連上廁所的時候，都在看書。在國中棒球隊，他的風格與一般體育生不一樣，但同伴都支持他，會提醒彼此不要太吵鬧。到校外比賽的時候，教練允許他晚上到超商座位區念書。玟勳說，對國中生來說，能自由進出超商是很令人羨慕的事，隊友欣然接受，替他加油。

他說，打棒球不能放棄學業，是爸媽的堅持，是約定。幸好他很愛念書，「文武雙全確實很難，因為很容易陷入打球、讀書都是半吊子的窘境」，「但，我討厭輸給別人」。

晁菘徽透露，高二的時候玟勳有過一段球技低潮，想過是不是該放棄棒球，但他自己從來不認為運動員不可能兼顧學業。晁菘徽從小讀體育班，少棒、青少棒都選上過高雄代表隊，學業始終名列前茅。他認為，家長、教練的要求以外，關鍵是自己要願意付出，管理好時間，絕非比賽或練習太多，怪環境讓體育班學生早早放棄課本。

他說，日本人覺得人生不只是棒球而已，棒球校隊的成員，本份是學生。他自己在國中畢業以後，也到日本念高中，最後從早稻田大學研究所畢業。晁菘徽說，外界看玟勳是學霸、考進東大，可曾看到他為了達到文武雙全付出、犧牲了多少。

問李玟勳如果沒有到日本打球，現在會過著什麼樣的生活。玟勳立刻回答，「我是決定論，從沒想過不去日本」。從學習日文開始，小學就為留學做準備，像他朝東大的目標前進一般。

明秀日立高校是茨城縣的棒球強校，也曾打進夏季甲子園，圖為來台打交流賽的隊員。記者蘇健忠／攝影
明秀日立高校是茨城縣的棒球強校，也曾打進夏季甲子園，圖為來台打交流賽的隊員。記者蘇健忠／攝影

明秀日立高校高三投手徐上力說，李玟勳學長對自己要求很高，會把時間分配好。記者蘇健忠／攝影
明秀日立高校高三投手徐上力說，李玟勳學長對自己要求很高，會把時間分配好。記者蘇健忠／攝影

台灣旅日棒球選手李玟勳錄取東京大學。圖／李玟勳提供
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台灣大學 大谷翔平 日本 高中生 東京大學

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