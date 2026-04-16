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食品界最高榮譽 海大特聘教授龔瑞林當選國際食品科技學院院士

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
海大特聘教授龔瑞林當選國際食品科技學院院士。圖／國立台灣海洋大學提供
海大特聘教授龔瑞林當選國際食品科技學院院士。圖／國立台灣海洋大學提供

國立台灣海洋大學食品科學系特聘教授龔瑞林，日前榮膺國際食品科技聯盟旗下2026第15屆國際食品科技學院院士，是這次全球27位當選名單中唯一來自台灣的學者，也是我國歷年來第9位獲得此項食品科技界最高榮譽的傑出學者，預計今年10月在香港舉行的世界食品大會頒授證書。

海大說，龔瑞林長年深耕於食品功能性成分開發、精準營養與健康促進研究，在食品生技與機能性食品領域積累了豐富的研究成果，過去5年內發表超過24篇學術論文，他在創新研究聚焦於食品奈米科技與海洋機能性食品。

針對海洋塑膠微粒攝入引起發炎的問題，他也透過實驗證實益生菌及褐藻醣膠等保健食材具有減緩塑膠微粒對腦神經與生殖兩大系統的毒性傷害。

龔瑞林不僅在學術研究上具備創新實力，對公共政策與產業發展更具有深遠影響。他擔任衛福部TFDA「健康食品審議小組」委員長達20多年。

在產學合作方面，他指導超過50家企業，創立「台灣愛鮮食安保健聯盟」並擔任理事長，利用人工智慧（AI）、物聯網（IoT）與區塊鏈技術建立透明且永續的食品供應鏈。

海大表示，龔瑞林這項殊榮對於校內年輕研究者具有極大的鼓舞，未來將持續推動國際學術交流，在食品安全、永續發展與營養科學等全球議題上發揮更關鍵的影響力。

1970年成立於美國華盛頓的國際食品科學技術聯盟是國際性的非營利性組織，致力於推動全球食品科學的合作發展與教育訓練，1997年增設的國際食品科技學院（IAFoST），每兩年嚴格選拔不超過30位新院士，表彰對全球食品科技做出開創性貢獻的科學家、技術專家或工程師，院士頭銜被公認為該專業領域的終身榮譽。

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