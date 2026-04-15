她被教授冷回「別把我當家教」委屈 網見伸手牌行為傻眼：把碩士當學士讀

「請不要把我當家教用！」一名研究生在網路發文抱怨，自己並不是很懂統計，希望指導教授能「手把手」帶著她熟悉。沒想到卻被教授冷回拒絕，對方直言，這些技術性問題太過繁瑣，要求她利用網路資源或AI自學。原PO對此感到委屈，質疑「我有交指導費，難道不能問嗎？」。貼文引來大批網友的負評，直指原PO根本就搞錯研究生的定位。

一位女研究生在Dcard發文抱怨，自認對統計學一竅不通，所以希望指導教授能手把手教學，「每一步都想叫他教我跑」。然而，教授卻在某天忍無可忍，直接用一句「請不要把我當家教用」拒絕了原PO。

教授認為，繁瑣且細微的技術性問題，例如SPSS的具體操作，網路上就已有大量的教學影片與AI工具可供利用，希望她可以先自主學習、好好研究，若真的「卡關」再找他討論。

這樣的回答讓原PO感到委屈，甚至起心動念想換一個「可以問問題問到飽」的教授，直呼「我想說我有交指導費，難道這些問題真的不能問嗎？」

貼文曝光後，許多網友對此紛紛表達反對立場，認為原PO對研究所與指導費的認知有誤，網友直言兩年數千元的指導費換算下來「平均一天才7塊錢」，根本付不起教授等級的家教時薪，更遑論要求「問到飽」的服務，「教授還願意說出底線已經很好了，多的是直接爆炸理都不理妳的」。

另一派網友則強調，研究生應具備解決問題的能力，要學會自己找答案，而非一開始就直接當「伸手牌」，「多的是沒有課程、資源，卡關還不能問的」、「都讀到碩士了，如果遇到問題不先上網找有沒有相關資源，而是直接找別人求助的話，就不要去外面跟別人說妳讀過」、「統計不懂不會的話，不會上網查、看書、翻筆記、跟同學討論，或去大學部重修嗎」。

更有人語重心長提醒原PO，若不改變心態，換老師也解決不了問題，「換啊，等妳碰壁一圈後自然就知道誰的問題了」、「我覺得妳不用換老師，因為可能也不會有人想收吧」、「妳這種真的是把碩士當學士在讀，更可怕的，如果老師不理妳了，妳這種人八成就是會在網路上開始放話黑老師抱怨老師的人」。