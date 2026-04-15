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中原大學獲天下大學公民獎 跨域創新展現大學影響力

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
中原大學獲「天下大學公民獎」肯定，由埤圳計畫共同主持人教授陳其澎（右）代表領獎。圖／中原大學提供
中原大學獲「天下大學公民獎」肯定，由埤圳計畫共同主持人教授陳其澎（右）代表領獎。圖／中原大學提供

「天下大學公民獎」今天頒獎，中原大學以深厚的「全人教育」根基，在大學治理、教學承諾、社會參與及環境永續四大面向表現亮眼，於眾多大專校院中脫穎而出獲獎，包括中原大學由設計學院推動，室內設計系教授陳其澎主持的USR計畫，長期關注桃園埤圳水文化環境，累積豐碩的實踐成果，顯示中原大學深耕永續與發揮社會影響力的具體作為。

天下大學公民獎評選制度除量化指標，也強調大學影響力專案的實質表現，決選階段由評審團專案審查與提問，最終以專案評分占60%、量化指標40%綜合評比，著重檢視大學回應社會需求與發揮實質影響力的能力。中原大學透過制度永續治理與資訊透明機制，定期編製公開永續發展報告書，並引導學生參與實作，讓學習與社會接軌，也體現師生共同投入社會實踐的具體成果。

在特色專案中，中原大學設計學院推動的USR計畫—「流動與鏈結的再發展：桃園埤圳水文化環境」展現亮眼成果，該計畫長期深耕桃園埤圳系統，提出「一埤塘、一學校、一社區」行動架構，成功將在地文化地景轉化為跨域與跨國的行動平台。計畫共同主持人陳其澎表示，透過埤塘在地學與跨國設計等策略，不僅於桃園改善多處公共空間，也將實踐經驗延伸至馬來西亞，促進跨國交流與共學。計畫累積超過1200人次參與，並導入社會投資報酬率（SROI）評估機制，顯示在教育深化與社區治理上的長期正向影響。

中原大學校長李英明表示，大學不僅是知識的殿堂，更是驅動社會改變的重要力量，此次獲得肯定，關鍵在於長期堅持「以人為本」的辦學理念。對內，中原推動「一生四師」導師制，結合生活、學習、自選學術及職涯導師，從多面向陪伴學生成長，將全人教育落實於學習歷程之中。

中原大學引領學生在真實議題中培養解決問題能力。圖／中原大學提供
中原大學引領學生在真實議題中培養解決問題能力。圖／中原大學提供

中原大學將埤圳水文化實踐經驗延伸至馬來西亞。圖／中原大學提供
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