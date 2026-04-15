百年師培到永續治理 台南大學獲天下大學公民獎肯定
2026年「天下大學公民獎」結果出爐，國立臺南大學在全國大專校院中表現亮眼，獲得公立一般中型大學第2名。校方表示，此次評比著重大學在治理、教學、社會參與與環境永續等面向的整體表現，南大長期深耕教育本質並推動大學社會責任（USR），成果獲得評審肯定。
南大指出，近年已將永續發展納入校務核心，由校級「社會參與辦公室」統籌USR相關計畫，整合教學、研究與行政資源，並建立跨單位協作與管考機制；同時透過教師多元升等制度與教學實踐研究支持，鼓勵教學創新。統計顯示，114學年永續相關課程開設逾1900門，修課人次超過6萬，永續教育已逐步融入整體教學體系。
在社會參與方面，南大推動「為偏鄉而教」、「幸福集氣 心願齊聚」及「青銀搖滾力」等USR計畫，並透過USR-Hub串聯多元實踐基地，與地方學校及社福機構建立合作關係。其中，「幸福集氣 心願齊聚」專案以模組化輔助科技協助身心障礙學生，已連結全台50餘個教育、社福與醫療場域，推廣至40多所機構，累計培力逾4000人次、服務超過1800名特教學童。
此外，南大也將永續理念延伸至研發與校務運作，發展循環經濟相關技術，包括太陽能模組材料再利用及電池回收應用，並與馬來西亞企業合作推動國際循環應用。校方表示，校內近年持續推動節能減碳，用電與碳排均呈下降趨勢，再生能源使用比例提升，2025年綠色採購比例已達100%。
南大表示，此次獲獎展現學校在制度治理、教學實踐與社會行動間的整合成果，未來將持續深化與地方及國際社會的連結，回應社會需求，強化大學公共價值。
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