快訊

李乾龍座車遭裝追蹤器 尹乃菁嗆賴總統：若再有，等你卸任追究到底

傳與舒華秘戀「見家長」！柯震東限動曬三把火 經紀人回應了

美國與伊朗何時達成協議？川普：「非常有可能」在這時候之前

聽新聞
0:00 / 0:00

以永續治理及社會責任 成大勇奪2026天下大學公民獎首獎

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
成大在2026年「天下大學公民獎」公立一般大型大學組獲得第一名，成大副校長陳玉女（右）代表領獎，總統府副秘書長何志偉頒獎。圖／成功大學提供
成大在2026年「天下大學公民獎」公立一般大型大學組獲得第一名，成大副校長陳玉女（右）代表領獎，總統府副秘書長何志偉頒獎。圖／成功大學提供

國立成功大學於《天下》雜誌主辦的 2026 年「天下大學公民獎」評比中，榮獲公立一般大型大學組第一名，重回第一，展現其在大學治理、教學承諾、社會參與及環境永續等面向的卓越成果，再次印證長期深耕大學社會責任（USR）與永續發展的堅實基礎。

副校長陳玉女今天代表校長沈孟儒出席領獎，她表示，這項榮耀不僅是對成大辦學成果的肯定，更是一份重要的提醒，大學的價值不僅在於知識傳承與人才培育，更在於是否能回應社會需求、承擔時代責任。近年來，成大以永續發展為核心推動校務創新，透過「永續躍升計畫」整合跨領域、跨世代與跨 SDGs 的行動，已有約 3分之1教師投入相關教學與研究，讓永續從理念轉化為具體實踐，展現深厚的校內動能。

陳玉女強調，這份成果來自全體師生、行政團隊、校友與社會夥伴的共同努力。「榮獲第一名，對我們來說，是鼓勵，更是責任。」未來，會帶著這份榮耀，繼續以更謙卑的態度、更堅定的步伐，與社會同行，實踐大學對國家、對社會、對下一代的承諾。

成功大學在公立一般大型大學組重回王者寶座，在專案與量化分數均表現突出，整合校內量化數據與實際行動成果，在「大學治理」、「大學永續績效互評」與「大學影響力專案」等關鍵評選指標中表現亮眼。

特別是「大學影響力專案」評選項目，成大的「永續躍升計畫」為本次評選關鍵亮點，在創新程度、外部連結、可持續性及社會影響力四大面向展現計畫成效，獲得評審團一致青睞。

「永續躍升計畫」以永續發展為核心，整合跨領域研究能量，聚焦人文價值、健康福祉、淨零碳排及韌性防災四大主軸，積極回應超高齡社會、醫療韌性及淨零轉型等重要公共議題。透過制度設計與資源整合，成大不僅強化研究與教學的連動，更將永續理念深植於校務運作之中。

校務永續治理方面，成大近年持續推動制度化與系統化改革，將聯合國永續發展目標（SDGs）納入校務發展核心，建立跨單位協作機制與績效評估架構，並透過資訊揭露與利害關係人溝通，提升治理透明度與社會信任，展現高教機構在永續治理上的領導典範。

在創新面向上，成大透過跨域整合與場域驗證，導入人工智慧、AIoT、沉浸式科技與智慧感測等關鍵技術，實際應用於醫療、產業、海洋及社會治理等多元場域，打造具規模化與可複製性的解決方案。在外部連結方面，已串聯超過40個國內外產學研機構，建立涵蓋醫療體系、產業鏈與政府部門的合作網絡，有效縮短研發與實務應用之間的落差。

成功大學 永續 成大

延伸閱讀

遠見大學社會責任獎！海大奪5大獎 獲獎數僅次於成大

相關新聞

打開學理黑盒子 中央大學團隊打造高穩定度「抗擾」機器手臂

隨著智慧製造與自動化技術發展，機器手臂已成為現代工業與科技領域中不可或缺的重要設備。國立中央大學電機工程學系副教授吳俊緯團隊，整合強化學習、傳統控制與先進控制技術，打造出高穩定度的「抗擾」機器手臂，提升機器手臂精確度。該成果日前已獲國際頂尖期刊IEEE Transactions on Cybernetics刊登。

以永續治理及社會責任 成大勇奪2026天下大學公民獎首獎

國立成功大學於《天下》雜誌主辦的 2026 年「天下大學公民獎」評比中，榮獲公立一般大型大學組第一名，重回第一，展現其在大學治理、教學承諾、社會參與及環境永續等面向的卓越成果，再次印證長期深耕大學社會責任（USR）與永續發展的堅實基礎。

21歲想「砍掉重練」去留學 大二生憂退回起點…網點破現實：猶豫成本更高

在社會環境影響下，多數人都有個「什麼年齡該做什麼事」的隱形共識，當自己想追求的步伐和周遭同儕不一樣時，容易陷入自我否定。

私大電機拚翻身…研究所剩歧視「混血」教授 過來人勸撐：不差這2年

頂大迷思時至今日仍難打破，許多私立大學生為了「國立」頭銜，努力讀書考上國立大學研究所，然而卻仍可能因「混血（從私立考上國立）」身分遭到同學甚至教授歧視。

VR體驗北港建醮、珍奶Vtuber亮相 弘光多遊系畢展創意多

弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系即日起至5月3日，在台中市港區藝術中心舉辦第二屆畢業成果展「光譜 SPECTRUM」，以光經稜鏡折射出多彩光譜為意象，象徵學生經四年淬鍊後綻放各自創作能量。展覽整合動畫、漫畫、遊戲、直播與電競（ACGLE）五大領域。

一年兩國拿學位 中山大學聯手倫敦亞非學院共辦碩士學程

全球局勢快速變動，高等教育人才需求多元，國立中山大學今天攜手倫敦大學亞非學院揭牌成立「全球公民權碩士學位學程」，創下台英高教首例共同辦學，更以跨國課程設計與雙導師制度，回應全球化浪潮下對跨文化理解與國際視野人才的迫切需求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。