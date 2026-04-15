以永續治理及社會責任 成大勇奪2026天下大學公民獎首獎

國立成功大學於《天下》雜誌主辦的 2026 年「天下大學公民獎」評比中，榮獲公立一般大型大學組第一名，重回第一，展現其在大學治理、教學承諾、社會參與及環境永續等面向的卓越成果，再次印證長期深耕大學社會責任（USR）與永續發展的堅實基礎。

副校長陳玉女今天代表校長沈孟儒出席領獎，她表示，這項榮耀不僅是對成大辦學成果的肯定，更是一份重要的提醒，大學的價值不僅在於知識傳承與人才培育，更在於是否能回應社會需求、承擔時代責任。近年來，成大以永續發展為核心推動校務創新，透過「永續躍升計畫」整合跨領域、跨世代與跨 SDGs 的行動，已有約 3分之1教師投入相關教學與研究，讓永續從理念轉化為具體實踐，展現深厚的校內動能。

陳玉女強調，這份成果來自全體師生、行政團隊、校友與社會夥伴的共同努力。「榮獲第一名，對我們來說，是鼓勵，更是責任。」未來，會帶著這份榮耀，繼續以更謙卑的態度、更堅定的步伐，與社會同行，實踐大學對國家、對社會、對下一代的承諾。

成功大學在公立一般大型大學組重回王者寶座，在專案與量化分數均表現突出，整合校內量化數據與實際行動成果，在「大學治理」、「大學永續績效互評」與「大學影響力專案」等關鍵評選指標中表現亮眼。

特別是「大學影響力專案」評選項目，成大的「永續躍升計畫」為本次評選關鍵亮點，在創新程度、外部連結、可持續性及社會影響力四大面向展現計畫成效，獲得評審團一致青睞。

「永續躍升計畫」以永續發展為核心，整合跨領域研究能量，聚焦人文價值、健康福祉、淨零碳排及韌性防災四大主軸，積極回應超高齡社會、醫療韌性及淨零轉型等重要公共議題。透過制度設計與資源整合，成大不僅強化研究與教學的連動，更將永續理念深植於校務運作之中。

校務永續治理方面，成大近年持續推動制度化與系統化改革，將聯合國永續發展目標（SDGs）納入校務發展核心，建立跨單位協作機制與績效評估架構，並透過資訊揭露與利害關係人溝通，提升治理透明度與社會信任，展現高教機構在永續治理上的領導典範。

在創新面向上，成大透過跨域整合與場域驗證，導入人工智慧、AIoT、沉浸式科技與智慧感測等關鍵技術，實際應用於醫療、產業、海洋及社會治理等多元場域，打造具規模化與可複製性的解決方案。在外部連結方面，已串聯超過40個國內外產學研機構，建立涵蓋醫療體系、產業鏈與政府部門的合作網絡，有效縮短研發與實務應用之間的落差。