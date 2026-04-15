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春之清華藝術節 攜波蘭團隊5月中點亮新竹東門城

中央社／ 新竹15日電

國立清華大學舉辦2026「春之清華藝術節」，今年攜手波蘭團隊將新竹東門城轉化為新媒體舞台，結合光雕投影及互動藝術，將於5月中旬點亮東門城。

2026年「春之清華藝術節」今天在新竹市風livehouse舉行開幕儀式。清華大學藝術學院長張芳宇致詞表示，春之清華藝術節邁入第3年，今年活動即日起至5月22日，部分場次需提前索票，詳情可洽清華大學藝術學院。

關於藝術節中的「國際光雕藝術節」，清華科技藝術研究所教授陶亞倫指出，此次與波蘭的大學生共同創作，內容結合光雕投影、互動藝術與現場演出，為歷史古蹟注入當代藝術能量，將於5月14日至20日晚間點亮東門城。

清華大學宏亮美術館館長謝素貞說，在新竹風livehouse舉辦的「等風來：竹塹的記憶之匣」特展，由師生及市民共同創作，即日起至5月14日展出187件以紙箱為媒介的藝術創作，箱內放入各式具情感連結的物件，將個人生命經驗轉化為一座座微型博物館。

音樂領域方面，清華提供新聞資料表示，4月16日邀請到鋼琴家康斯坦丁・薛巴科夫（KonstantinScherbakov）在新竹市文化局演藝廳舉辦鋼琴獨奏會。

清華表示，今年藝術節也舉辦「唱出你的語言：跨越國界的聲音現場」藝術工作坊，4月16、17日於清華南大校區舉行2場創作者講座與1場校園國際音樂創作營，讓學生與音樂人從不同語言與文化背景出發，一起完成作品。

波蘭 清華大學 新竹

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