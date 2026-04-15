快訊

空襲前後全被看光！外媒：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地

Booking.com傳資安事件！官方認部分訂單資料外洩 緊急重設PIN碼

幾萬元就能買走機密？馬文君揭共諜滲透國軍「價格表」

聽新聞
0:00 / 0:00

新竹縣原住民族部落大學開學 總經費大幅提升710萬

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣原住民族部落大學致力推廣原住民族教育、文化及終身學習，今天上午舉辦校務會議暨聯合開學典禮。圖／縣府提供
新竹縣原住民族部落大學致力推廣原住民族教育、文化及終身學習，今天上午舉辦校務會議暨聯合開學典禮。圖／縣府提供

新竹縣原住民族部落大學致力推廣原住民族教育、文化及終身學習，今天上午舉辦校務會議暨聯合開學典禮，由副縣長徐元棟代表縣長楊文科出席，並頒發校務委員及部落教室講師聘書，同時宣布2項重大佳音，部落大學於去年中央評鑑中榮獲「優等」最高殊榮，以及今年度計畫總經費從去年470萬元大幅提升至710萬，充分展現新竹縣推動原住民族終身學習與文化傳承的堅定決心。

徐元棟表示，延續評鑑獲獎榮耀與充沛資源，今年度部落大學將全面轉型升級。為建構更具在地性與延續性的學習體系，課程規劃不再侷限於單一開班授課模式，而是導入「四大課程架構」，以「研習類」作為學習與參與入口、以「學程類」進行系統化專業人才培力、以「大師講堂」拓展文化視野與高度，以及以「耆睿學院」作為原住民族文化智庫與傳承核心。今年度預計開設54門課程，目標吸引逾540位族人與民眾共同參與，攜手打造最完整的原住民族文化與人才培育基地。

 

原住民族行政處說明，文化傳承須與族人的實際生活及產業發展相輔相成。今年度辦學重點，將緊密結合教學與「新竹縣原住民族教育文化產業推廣中心（原推中心）」、「Wah!幾散竹東展銷中心」兩處實作基地。透過學程類課程的實務訓練，積極輔導學員考取中餐烹調、烘焙、風味飲品調製等專業丙級證照，並結合展銷平台的市場機制，協助學員在習得技術後，進一步發展專屬商業模式，落實「做中學、學中創」的精神，帶動部落觀光與文化商品的永續發展。

 

部落大學不僅是終身學習的重要場域，更是承載文化傳承與地方創生使命的核心平台。透過今年度的計畫轉型與跨域資源整合，縣府將持續作為族人最堅實的後盾，協助每一位族人發揮潛能，成為兼具專業能力與族群意識的優秀人才。歡迎所有熱愛學習的原住民朋友及各界縣民踴躍報名，於部落大學的優質學習環境中，快樂學習、滿載而歸。

副縣長徐元棟代表縣長楊文科出席，並頒發校務委員及部落教室講師聘書，同時宣布2項重大佳音。圖／縣府提供
副縣長徐元棟代表縣長楊文科出席，並頒發校務委員及部落教室講師聘書，同時宣布2項重大佳音。圖／縣府提供

楊文科 原住民 新竹縣

延伸閱讀

竹縣勞工大學職能永續學院課程全面啟動 160場課程講座一律免報名費

培育觀光人才 觀光署甄選60名赴日泰訪學

竹縣教師大招募開跑 國中小及幼兒園釋近200名缺額

實驗教育三法上路逾10年人數增10倍 立院公聽會啟動修法

相關新聞

私大電機拚翻身…研究所剩歧視「混血」教授 過來人勸撐：不差這2年

頂大迷思時至今日仍難打破，許多私立大學生為了「國立」頭銜，努力讀書考上國立大學研究所，然而卻仍可能因「混血（從私立考上國立）」身分遭到同學甚至教授歧視。

21歲想「砍掉重練」去留學 大二生憂退回起點…網點破現實：猶豫成本更高

在社會環境影響下，多數人都有個「什麼年齡該做什麼事」的隱形共識，當自己想追求的步伐和周遭同儕不一樣時，容易陷入自我否定。

VR體驗北港建醮、珍奶Vtuber亮相 弘光多遊系畢展創意多

弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系即日起至5月3日，在台中市港區藝術中心舉辦第二屆畢業成果展「光譜 SPECTRUM」，以光經稜鏡折射出多彩光譜為意象，象徵學生經四年淬鍊後綻放各自創作能量。展覽整合動畫、漫畫、遊戲、直播與電競（ACGLE）五大領域。

一年兩國拿學位 中山大學聯手倫敦亞非學院共辦碩士學程

全球局勢快速變動，高等教育人才需求多元，國立中山大學今天攜手倫敦大學亞非學院揭牌成立「全球公民權碩士學位學程」，創下台英高教首例共同辦學，更以跨國課程設計與雙導師制度，回應全球化浪潮下對跨文化理解與國際視野人才的迫切需求。

學術人創業／教授薪水低卻CP值高？台積電5倍薪挖角

台灣大學世界排名落後於日韓中，教授薪資低，卻幫國家建了一座「神山」，CP值高，近年頻傳有教授、副教授被台積電用四到五倍年薪挖角；中研院院士李建平分析，學術官僚體系與薪資結構才是關鍵變數。當「論文指標」與「產業價值」出現背離，台灣究竟是在輸排名，還是走出一條不同於世界的競爭路徑？

大學藝術跨域創作學士學位學程 實務學習工坊即教室

多數大學仍以教室為主要教學場域，靜宜大學「藝術跨域創作學士學位學程」今年即將把課程帶入真實創作現場，讓學生走出校園，在藝術實務中學習。該學程現已開放招生，採單獨招收，高中職應屆與非應屆畢業生，同時開放一般社會人士報名，不需筆試，採書面審查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。