新竹縣原住民族部落大學開學 總經費大幅提升710萬

新竹縣原住民族部落大學致力推廣原住民族教育、文化及終身學習，今天上午舉辦校務會議暨聯合開學典禮，由副縣長徐元棟代表縣長楊文科出席，並頒發校務委員及部落教室講師聘書，同時宣布2項重大佳音，部落大學於去年中央評鑑中榮獲「優等」最高殊榮，以及今年度計畫總經費從去年470萬元大幅提升至710萬，充分展現新竹縣推動原住民族終身學習與文化傳承的堅定決心。

徐元棟表示，延續評鑑獲獎榮耀與充沛資源，今年度部落大學將全面轉型升級。為建構更具在地性與延續性的學習體系，課程規劃不再侷限於單一開班授課模式，而是導入「四大課程架構」，以「研習類」作為學習與參與入口、以「學程類」進行系統化專業人才培力、以「大師講堂」拓展文化視野與高度，以及以「耆睿學院」作為原住民族文化智庫與傳承核心。今年度預計開設54門課程，目標吸引逾540位族人與民眾共同參與，攜手打造最完整的原住民族文化與人才培育基地。

原住民族行政處說明，文化傳承須與族人的實際生活及產業發展相輔相成。今年度辦學重點，將緊密結合教學與「新竹縣原住民族教育文化產業推廣中心（原推中心）」、「Wah!幾散竹東展銷中心」兩處實作基地。透過學程類課程的實務訓練，積極輔導學員考取中餐烹調、烘焙、風味飲品調製等專業丙級證照，並結合展銷平台的市場機制，協助學員在習得技術後，進一步發展專屬商業模式，落實「做中學、學中創」的精神，帶動部落觀光與文化商品的永續發展。

部落大學不僅是終身學習的重要場域，更是承載文化傳承與地方創生使命的核心平台。透過今年度的計畫轉型與跨域資源整合，縣府將持續作為族人最堅實的後盾，協助每一位族人發揮潛能，成為兼具專業能力與族群意識的優秀人才。歡迎所有熱愛學習的原住民朋友及各界縣民踴躍報名，於部落大學的優質學習環境中，快樂學習、滿載而歸。

副縣長徐元棟代表縣長楊文科出席，並頒發校務委員及部落教室講師聘書，同時宣布2項重大佳音。圖／縣府提供