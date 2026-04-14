諾貝爾生醫獎得主成大演講 強調氧氣恆定重要性

國立成功大學今天邀2019年諾貝爾生理醫學獎得主塞門薩（GreggSemenza）到校演講，強調地球大氣循環與人體細胞生理間密不可分的關聯性，氧氣恆定是人類生存根本。

成大副校長張始偉開場致詞表示，成大參與由世界和平基金會發起的「台灣橋梁計畫」，辦理諾貝爾得主系列講座，正是響應計畫宗旨，透過促進頂尖科學家與台灣學者直接對話，在台灣與世界間架起溝通與和平的橋梁。

張始偉指出，系列講座第2場次邀請塞門薩以「地球上的生命週期：全球宏觀與個人微觀」（LifeCycles on Earth：Global and Personal）為題，從分子生物視角，揭示細胞感知氧氣機制如何與地球宏觀永續生命緊密相連，引領師生反思人類與環境共生的緊密關係。

成大提供資料指出，此場講座由在癌症腫瘤分子機制與醫療領域享有盛譽的成功大學醫學系藥理學科講座教授王憶卿主持，議題從低氧誘導因子（Hypoxia-inducible factors, HIFs）機制在極端環境下的表現，一路延伸至如何應對氣候及環境變遷所引發的生命安全隱憂及醫療挑戰。

塞門薩在演講中指出，地球耗費20億年才換來含氧大氣與穩定的生態系統，卻在過去數十年因大量燃燒化石燃料而遭受破壞，當二氧化碳與氧氣平衡崩解，人類所熟知的生命形式也將面臨終結，導致全球暖化與毀滅性氣候變遷。

塞門薩強調，氧氣恆定是人類生存的根本，他的研究團隊發現「低氧誘導因子」分子機制研究歷程，了解細胞如何透過HIF系統調控基因表現，以適應氧氣濃度變化。

塞門薩表示，這項發現對癌症治療藥物的開發、心血管疾病與貧血研究產生深遠影響，並為理解氣候變遷與環境壓力下的生命調適機制提供重要科學基礎。